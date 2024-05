Etapa 8 din play-off și play-out în SuperLiga, live video de la 20:00. Victoria în Farul – Sepsi poate readuce gazdele pe locul 2

Etapa 8 din play-off și play-out în SuperLiga programează o serie de meciuri extrem de interesante. Runda se deschide cu un Farul – Sepsi care îi poate catapulta pe dobrogeni înapoi pe locul 2. Sâmbătă, Dinamo își joacă ultima șansă la salvare, iar duminică are loc derby-ul feroviar CFR – Rapid. Luni joacă și campioana FCSB, la Craiova.

Ajunsă pe locul 4 după meciurile din etapa a 7-a, inclusiv , Farul vrea să recupereze poziția a doua. Oamenii lui Gică Hagi sunt obligați să câștige cu Sepsi, pe teren propriu. Un succes al covăsnenilor i-ar duce pe aceștia peste Rapid, care ar ajunge pe ultimul loc din play-off!

Sâmbătă se joacă două meciuri cruciale în lupta pentru evitarea retrogradării. Botoșani – Voluntari și U Cluj – Dinamo ar putea să le redea noi speranțe “câinilor roșii“, însă aceștia se pot trezi și direct retrogradați, la finalul etapei. Duminică se joacă și meciurile de tradiție Petrolul – Oțelul și CFR Cluj – Rapid. În Gruia, .

Etapa se încheie în a doua zi de Paște, cu trei meciuri. Hermannstadt – Poli Iași și UTA – FC U Craiova 1948 se joacă în play-out, iar Universitatea Craiova – FCSB este derby-ul care închide runda. Oaspeții din Bănie , pe care l-au cucerit matematic în urma succesului cu Farul din etapa precedentă.

Cine transmite la TV meciurile din etapa 8 din play-off și play-out în SuperLiga

Meciurile de vineri, sâmbătă, duminică și luni vor fi toate transmise în direct pe canalele Digisport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1.

Și pe FANATIK.ro partidele vor putea fi urmărite în format LIVE VIDEO. Aici găsiți din timp echipele de start, precum și clasamente actualizate sau declarații ale celor implicați în meciurile din SuperLiga.

Program și clasament, înainte de etapa 8 din play-off și play-out

Etapa de Paște din SuperLiga este una foarte ofertantă pentru microbiști, meciurile fiind programate pe parcursul a patru zile.

Vineri, 3 mai

ora 20:00 Farul – Sepsi (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Sâmbătă, 4 mai

ora 14:30 FC Botoșani – FC Voluntari ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

FC Botoșani – FC Voluntari ( ) ora 20:00 U Cluj – Dinamo (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Duminică, 5 mai

ora 15:30 Petrolul – Oțelul Galați ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

Petrolul – Oțelul Galați ( ) ora 21:30 CFR Cluj – Rapid (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Luni, 6 mai

ora 15:00 FC Hermannstadt – Poli Iași ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

FC Hermannstadt – Poli Iași ( ) ora 18:00 UTA – FC U Craiova 1948 ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

UTA – FC U Craiova 1948 ( ) ora 21:00 Universitatea Craiova – FCSB (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Clasament play-off SuperLiga

Clasament play-out SuperLiga

Cote pariuri la meciurile rundei 8 din play-off și play-out

Victoria Farului contra celor de la Sepsi are cota 1,65. Remiza este cotată cu 3,80, iar “2 solist“ are cota 5,40. FC Botoșani are 2,27 la victorie contra celor de la FC Voluntari, iar remiza este cotată cu 3,20. Ilfovenii au 3,35 la succes.

Cotele pentru U Cluj – Dinamo sunt extrem de echilibrate. “1 solist“ are 2,70, remiza are 3,15, iar 2 solist 2,75. Duminică, CFR Cluj este favorită certă la victorie, în meciul cu Rapid. “1 solist“ are cota 1,42, remiza este cotată cu 4,75, iar un succes al giuleștenilor cu 7,50.

Luni, pariorii pot miza pe victoria oltenilor contra unui FCSB relaxat și cu “sacii în căruță“. Cota pe victoria Universității este 1,65. Remiza are cota 4,00. Totuși, roș-albaștrii ar putea să se mobilizeze din orgoliu. Victoria lor este cotată cu 5,10.

Cele mai mari emoții, înaintea etapei a opta din play-off și play-out, le au fanii dinamoviști. În ultima săptămână, după , scandalul a început să domnească în sânul trupei lui Kopic. Orice alt rezultat decât victoria, pe terenul lui U Cluj, ar fi aproape sigur echivalent cu dezazstrul revenirii în Liga 2.

Pe lângă propria echipă, “câinii“ vor urmări cu atenție și partidele rivalelor din subsolul clasamentului. Și în play-off vor fi meciuri interesante, iar cea mai mare cantitate de atenție va merge către revenirea lui Dan Petrescu pe banca celor de la CFR Cluj.