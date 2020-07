Vulpița l-a „descusut” pe Rafaelo! Concurenta de la Puterea Dragostei cu care cântărețul a avut o relație. Este bomba zilei în showbiz-ul românesc

Credeați că șase luni pe micul ecran au fost de ajuns pentru ca Vulpița să se sature de celebritate și să pună punct telenovelei care pe mulți îi ține cu sufletul la gură? Ei bine, aflați că povestea merge mai departe și nu are de gând să se oprească aici atât timp cât mai sunt destule secrete de dezvăluit.

Unde mai pui că tânăra din Blăgești nu ezită să arunce din când în când un ochi și în „curtea” rivalilor de la Kanal D. Ba chiar încearcă să „bage bățul prin gard”, acum că a aflat detalii picante din trecutul Biancăi, una dintre cele mai apreciate concurente de la Puterea Dragostei.

Se pare că aceasta s-a iubit la un moment dat cu Rafaelo, artistul alături de care Veronica a lansat melodia „Sushi Maki” și a reușit să devină numărul 1 în trending pe Youtube. Chiar dacă flacăra pasiunii dintre cei doi s-a stins la fel de repede cum s-a aprins, o astfel de informație nu putea fi trecută cu vederea, mai ales că Vulpița adoră să detoneze bombe în showbiz-ul românesc.

Rafaelo și Bianca de la Puterea Dragostei au format un cuplu. Vulpița i-a dat de gol

Totul s-a petrecut în urmă cu un an, când bărbatul a intrat în casa dragostei în calitate de concurent și i-a picat cu tronc frumoasa brunetă. Chiar dacă a recunoscut că s-au întâlnit și în afara competiției, Rafaelo nu a pomenit niciodată de vreo idilă în adevăratul sens al cuvântului.

De altfel, chiar și bruneta a lăsat de înțeles că a existat la un moment dat posibilitatea ca între cei doi să se nască o frumoasă poveste de dragoste. Până la urmă, au constatat că nu se potrivesc îndeajuns cât să rămână împreună și au mers pe drumuri separate, tânăra orientându-se atunci către Alex Bobicioiu.

Cum a răspuns Rafaelo acuzațiilor că ar fi făcut bani din videochat

„Astăzi vorbim despre asumare atunci când vrei să devii persoană publică, dar și despre cum am ajuns eu persoană publică. Atunci când vrei să devii persoană publică, trebuie să-ți asumi și crede-mă că este foarte greu pentru psihicul tău. Pentru că apar laudele, însă și criticile.

Toți oamenii care au ajuns mari au pornit de jos. Oricine poate ajunge sus, însă diferența dintre noi este făcută de motivație, ambiție și dorința de ajunge cât mai sus. Anul trecut am participat la Puterea Dragostei.

A fost o oportunitate să găsesc pe cineva, să leg prietenii și, de ce să nu recunoaștem, să cresc social. În momentul în care am început să cresc, mi-am auzit vorbe: asta face videochat, mă, asta își bagă, își face… Arată bine, e frumos. Acum că am apărut la TV, pff, cine e norocosul asta?! Lasă că se află și despre el.

Nu e vorba că ești cineva pentru că ai ajuns acolo, e cale lungă pentru a ajunge persoană publică. Mi-am asumat când am ajuns acolo. Existau și multe comentarii negative. Însă 80% erau pozitive, într-o săptămână de la 20% negative am ajuns la 2%. Când am intrat acolo aveam 20k, iar când am ieșit am ajuns la 100k. Lumea mă oprea pe stradă să mă felicite.moonden

După ce am ieși de acolo m-am axat pe social-media. Am făcut mai multe postări, am interacționat cu lumea. Lumea mă cunoștea și pentru mașina aurie. Hai să vă spun cum am ajuns să îmi fac mașina gold. Când am mers în Dubai, toată lumea era strânsă în jurul unei mașini.

Când m-am apropiat, era o mașină de lux aurie. Când am văzut-o, mi-am zis că următoarea mașină o să o fac așa. Aveam și atunci o mașină bună, însă eu mă plictisesc repede de ele și le schimb. Am ajuns să-mi iau mașina asta pentru că merită făcută aurie.

După ce am ieșit de la Puterea dragostei, acolo unde l-am cunoscut pe Culiță, am făcut o melodie, la sfatul lui Culiță. Am zis să încerc și eu. M-am axat și pe tarabană. Piesa mea a intrat în trending, prima mea piesă, a fost uluitor pentru mine. Am ajuns pe locul 7 cu un milion, într-o săptămână”, a dezvăluit Rafaello.