Will Smith, interzis la Oscar pentru următorii 10 ani! Reacția actorului pedepsit drastic după ce l-a pălmuit pe scenă pe Chris Rock. Update

Will Smith simte în continuare repercusiunile după din acest an. Pe 28 martie, actorul în vârstă de 53 de ani l-a lovit cu palma pe prezentatorul Chris Rock, chiar pe scenă, după o glumă deplasată făcută de cel din urmă la adresa soției lui Smith, Jada Pinkett Smith. a anunțat că Will Smith a primit o interdicție de 10 ani la acțiunile Academiei Americane de Film, dar își va păstra premiul Oscar câștigat în acest an.

Will Smith, interzis la Premiile Oscar până în 2032! Nu va mai putea participa la galele Academiei Americane de Film în următorii 10 ani

“Consiliul de administrație a decis că, pentru o perioadă de 10 ani, începând cu 8 aprilie 2022, lui Will Smith nu i se va permite să participe la niciun eveniment sau program al Academiei, în persoană sau virtual, inclusiv la premiile Academiei.

“Cea de-a 94-a ediție a premiilor Oscar trebuia să fie o celebrare a numeroaselor persoane din comunitatea noastră care au făcut o muncă incredibilă în ultimul an; totuși, acele momente au fost umbrite de comportamentul inacceptabil și dăunător al lui Will Smith”, se mai arată în comunicatul Academiei de Film.

“Accept și respect decizia Academiei”, s-a limitat să răspundă Will Smith, cel care pe 2 aprilie și să renunțe la statutul de membru al Academiei de Arte și Științe Cinematografice.

Academia Americană de Film l-a lăudat, în schimb, pe Chris Rock pentru că “și-a menținut calmul deși înfrunta o situație extraordinară”

De asemenea, Academia Americană de Film a lăudat modul în care Chris Rock s-a comportat după gestul violent al lui Will Smith. “Și-a menținut calmul, deși a avut de înfruntat o situație extraordinară”, a fost reacția în ceea ce-l privește pe Chris Rock, 57 de ani.

Will Smith a urcat pe scenă la Oscar 2022, a 94-a ediție a celebrei gale, și l-a lovit cu palma pe Chris Rock. Totul după ce Rock a făcut o glumă despre afecțiunea de care suferă Jada Pinkett Smith, alopecia, care provoacă o cădere semnificativă a părului.

Rock a spus că o așteaptă să o vadă pe Jada Pinkket în continuarea filmului GI Jane, un lung metraj realizat în 1997 în regia lui Ridley Scott, în care Demi Moore a jucat rolul principal și a apărut rasă în cap. Jada Pinkett Smith apare în public cu capul complet ras încă de anul trecut, după ce a anunțat că suferă de alopecie.