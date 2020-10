Zodiac chinezesc pentru weekend-ul 3-4 octombrie 2020. Zile pline de succes pentru mai multe zodii

Influențele astrale pentru zilele de 3 și 4 octombrie aduc armonie în viața de cuplu pentru unii nativi, în timp ce pentru alții pot cauza mici neîntelegeri. Weekend-ul se întrevede liniștit și armonios, în general. Micile conflicte nu vor influența prea tare buna dispoziție a nativilor.

Astrologii din Orient prevăd o perioadă prielnică pentru viața amoroasă a unor semne, în timp ce pentru altele o să apară gânduri și tulburări din trecut. În plan financiar, apar cheltuieli pentru anumiți nativi, în timp ce pentru alții pot avea loc tranzacții care să le aducă câștiguri.

FANATIK vă prezintă previziunile complete ale zodiacului chinezesc pentru weekend-ul 3-4 octombrie, pentru fiecare zodie în parte:

Șobolan

Finalul de săptămână se anunță prielnic pentru viața amoroasă a acestor nativi. Fie că s-au plictisit de monotonie sau pur și simplu vor să-și condimenteze puțin viața romantică, nativii vor avea parte de un weekend petrecut în compania persoanei iubite, care le va aduce armonie în plan personal.

Bivol

Dacă sâmbătă încă mai păstrează amintirea problemelor de la locul de muncă, ziua de duminică vine cu detașare totală. Ieșirea din seara precedentă a înlăturat gândurile negative și te-a făcut să îți dorești să te bucuri de zilele libere și să lași problemele de la muncă să-și găsească rezolvarea tot acolo.

Tigru

Se anuntă un weekend plin. Ai o grămadă de schimbări de făcut și o să muncești neîntrerupt toată ziua de sâmbătă. Duminica aduce cu ea vizita unor apropiați care îți vor da o mână de ajutor și astfel vei reuși să termini treburile mai înainte decât sperai, oferindu-vă ocazia să stați la povești până la lăsarea serii. Mici conflicte cu partenerul tind să apară în seara de duminică.

Iepure

Sâmbăta vine cu o grămadă de gânduri cu privire la unele alegeri făcute recent. Ele vor fi dispersate de o petrecere spontană cu prietenii și familia pe seară. Duminica aduce cu ea senzația că nu îți dorești să muncești și parcă ești mai focusat pe ideea că luni te întorci la muncă și nu realizezi că pierzi o zi liberă cu doar grijile de mâine.

Dragon

Weekendul vine cu griji și treburi referioare la vânzarea unor bunuri. Astrele vor influența într-un mod pozitiv tranzacțiile respective și îți vor aduce câștiguri financiare însemnate. Duminica îți rămâne pentru sărbătorit. Vei aduna familia și prietenii pentru un grătar la iarbă verde sau o ieșire în natură.

Șarpe

Mici probleme de sănătate tind să alunge buna dispoziție sâmbătă. Acestora li se vor mai adăuga și niște neliniști privitoare la bunul mers al lucrurilor în plan profesional care vor încununa o primă zi de weekend nu tocmai reușită. Cea de a doua se dovedește a fi mai reușită, nu te mai supără sănătatea, iar prezența unor rude venite în vizită va aduce bună dispoziție pentru toată lumea.

Cal

Sâmbăta stă sub semnul apariției unui personaj care îți dă mult de gândit, iar ziua se scurge sub motive de îngrijorare. Ziua de duminică va atrage sentimentul că ești pe calea cea bună și că fiecare om are de ales cum să-și aleagă drumul. Este si semnul unei dispoziții îmbunătățite care vine cu chef de socializare și întâlniri cu oamenii dragi.

Capră/ Oaie

Astrele vor influența viața romantică a nativilor în acest weekend și vor aduce schimbări pozitive în viața de cuplu pentru cei care au un partener de viață. Sunt vești bune sau decizii care fac relația să avanseze. Nativii care sunt singuri au șansa să găsească un om care s-ar putea dovedi compatibil și să facă primul pas spre începerea unei relații.

Maimuță

Weekendul vine cu întrebări către propria persoană care nu prea par să aibă un răspuns mulțumitor. Acestă stare de spirit nu o să fie una de lungă durată. Apar niște activități care te vor ditsrage și vei încerca să termini treaba în cel mai scurt timp pentru a reuși să-i faci o vizită unui om pe care nu l-ai mai văzut de mult și de care îți e dor.

Cocoș

Cheltuilelile care nu se puteau amâna din ziua de sâmbătă s-au transformat într-un shopping care nu era neapărat necesar. Ai cheltuit mai mulți bani decât aveai în gând, dar ai satisfacția că ți-ai îndeplinit o dorință. Duminica te găsește entuziasmat de ideea de a pune în funcțiune și a testa toate lucrurile noi pe care le-ai achiziționat.

Câine

Evadarea pentru întreg weekendul s-a dovedit a fi o idee excelentă. Zilele îți sunt liniștite și domnește o stare de relaxare totală. Nu ești foarte pregătit să te întorci în zgomotul orașului, dar simți că ai bateriile încărcate în totalitate și esti pregătit să debutezi într-o nouă săptămână cu brio.

Mistreț

Weekend-ul o să debuteze cu niște treburi care te pun pe drumuri. Rezolvarea lor nu o să întârzie să apară, în schimb tu o să ai o mică întârziere în revenirea acasă. Te-ai hotărât să mai faci o mică plimbare suplimentară, iar întoarcerea o să fie, cel mai probabil, după lăsarea serii. Nu e o problemă cu asta, duminica e o zi de relaxare și ti-ai propus de multă vreme să te trezești la ce oră vrei și să nu ai nimic în plan.