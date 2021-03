8 ani de la ultimul meci al lui Radu Ștefan la naționala României! Retragerea fundașului rămâne un mister

Pe 22 martie 2013, Radu Ștefan juca ultimul meci pentru echipa națională a României. Nici până în ziua de azi, căpitanul lui Lazio Roma nu a oferit nicio explicație oficială privind motivele pentru care a luat această decizie.

Radu Ștefan tocmai a scris istorie pentru Lazio Roma, după ce a jucat în Liga Campionilor meciul cu numărul 400 pentru laziali, intrând astfel definitiv în istoria clubului din Cetatea Eternă.

Însă fundașul central al italienilor a fost extrem de criticat de-a lungul timpului după ce a refuzat să mai vină la echipa națională, chiar dacă selecționerii au făcut „pelerinaj la Roma pentru a încerca să îl convingă să revină.

8 ani de la Ungaria – România 2 – 2, ultimul meci al lui Radu Ștefan la echipa națională

Radu Ștefan a avut un meci de „retragere” cum puțini fotbaliști români au avut parte la echipa națională. Ultima partidă jucată de fotbalistul român pentru tricolori a fost chiar împotriva marii rivale, Ungaria, un meci de infarct, în care România a încheiat la egalitate, scor 2-2, după un gol marcat la ultima fază de Alexandru Chipciu.

Ioan Becali, impresarul lui Radu Ștefan, declara la acea vreme că a încercat timp de două ore să îl convingă pe fotbalistul lui Lazio să se răzgândească și a oferit cele mai „clare” explicații cu privire la motivele care l-au făcut să ia această decizie: „E opţiunea lui, noi trebuie să o respectăm. Eu am înţeles de la el că nu are cine să-l convingă să mai vină la naţională, e hotărîrea finală. Probabil s-a simţit stingher, nu are prieteni acolo. E un alt tip de om, care vrea să-şi trăiască viaţa într-un alt mod, trebuie înţeles.

Eu am discutat cu el două ore pe tema asta şi l-am întrebat dacă l-a supărat cineva, a zis «Nimeni, nimeni. Dar nu am nici un dinamovist de-al meu, mă simt stingher aici». Proabil nu se simte capabil să joace pentru echipa naţională. El oricum nu a contribuit la echipa naţională şi cu asta basta, închidem capitolul”, declara Giovani după meciul cu Ungaria.

Singura declarație a lui Radu Ștefan legată de refuzul de a mai răspunde convocărilor lui Victor Pițurcă nu a făcut altceva decât să bage și mai mult în „ceață” opinia publică și suporterii naționalei: „Voi spune pas următoarelor convocări. Sigur, probabil voi avea o discuţie cu Victor Piţurcă după perioada aceasta foarte grea pe care urmează să o avem. Mai multe v-a spus domnul Becali zilele trecute. Nu am avut evoluţii foarte apreciate la naţională şi asta este tot ce pot spune. Sînt jucători care pot duce greul echipei naţionale, nu este nici o pierdere dacă nu mai vin eu”, a fost declarația surprinzătoare a internaționalului român. De atunci, aproape toți selecționerii României au încercat să îl facă pe Radu Ștefan să se răzgândească, ultimul fiind chiar Mirel Rădoi.

Adrian Mutu marca atunci împotriva Ungariei și intra în istorie după ce îl egala pe Gheorghe Hagi în topul marcatorilor României

Tot în acel meci, actualul selecționer al naționalei de tineret reușea să marcheze primul gol al României din penalty și îl egala astfel pe Gheorghe Hagi în topul celor mai buni marcatori ai României, cu 35 de reușite. Însă „Briliantul” nu a mai reușit niciodată să îl depășească pe Hagi, după ce a mai jucat doar un singur meci pentru tricolori, la patru zile distanță, împotriva Olandei, scor 4-0.

De atunci, Anghel Iordănescu, Răzvan Lucescu, Christoph Daum, Cosmin Contra și Mirel Rădoi au încercat să îl facă pe Radu Ștefan să se răzgândească și să revină la națională, însă fără succes, fotbalistul fiind de neînduplecat: „Am discutat cu el, iar decizia sa privind prezența la echipa națională rămâne aceeași. Noi, după ce am avut discuția cu Ștefan Radu, care ne-a refuzat, am decis că n-o să mai apelăm la niciun alt jucător care nu vrea să vină”, declara în luna iunie selecționerul Mirel Rădoi.

Radu Ștefan a ajuns la 34 de ani și este la Lazio Roma de aproape 13 ani, timp în care a cucerit șase trofee cu italienii: trei Cupe ale Italiei și trei Supercupe. Fundașul central, care poate juca și în banda stângă, are 14 meciuri la echipa națională a României, de unde s-a retras la doar 26 de ani.