A câștigat la loto 20 de milioane de dolari și tot merge la muncă. Incredibil, nu a spus nici copiilor

Cunoscutul realizator David Ramsey, gazda celebrului program de radio The Ramsey Show, a rămas uluit când un bărbat i-a mărturisit că a devenit milionar, după ce a câștigat la loto, dar totuși se duce în continuare la muncă și nu vrea să dezvăluie că are banii.

20 de milioane de dolari din cer

Personalitate cunoscută a radioului american, David Ramsey oferă sfaturi financiare în cadrul emisiunuii sale. Mii de oameni îl sună, sub condiția anonimatului uneori, firește echipa sa selectând cazurile și poveștile mai speciale, pentru .

Dar chiar David Ramsey nu se aștepta să aibă surpriza să fie sunat de un bărbat care i-a spus că a câștigat la loto nici mai mult nici mai puțin de 20 de , scrie

„Am câștigat la loto o sumă mare, alături de un grup de colegi de munca. Nu am spus absolut nimănui cu excepția soției și a unui frate. Nu mai știe nimeni”, i-a spus bărbatul lui Ramsey.

David Ramsey l-a întrebat: „Cât ai câștigat?”. „După ce am plătit impozitul pe premiu, am rămas cu 20 de milioane de dolari”, a răspuns bărbatul. Realizatorul l-a întrebat câți ani are și de ce nu vrea să mai știe nimeni de averea câștigată la loto. „Mă îndrept către 50 de ani”, a spus interlocutorul.

„Încep să te caute toate rudele, toți, să-ți ceară bani”

El a adăugat: „Primul lucru pe care l-am făcut în momentul în care am câștigat a fost să caut informații despre ce s-a întâmplat cu alți câștigători de premii mari. Unul din cinci câștigători pierd totul în zece ani și unul dintre lucrurile pe care toți le spun este faptul că încep să te caute toate rudele, toți cunoscuții să-ți ceară bani și să se aștepte să plătești tu pentru tot”.

„Nu le-am spus nici măcar copiilor”

„Eu și soția am luat o decizie conștientă să fim foarte discreți. Și continuăm să facem asta: nu le-am spus nici măcar celor doi copii adolescenți pe care-i avem. Știu că sună ciudat, dar nu vrem ca ai noștri copii să stea doar să aștepte, eventual să aștepte să murim ca să moștenească toți banii aceștia. Vreau să muncească și să-și dea seama ce cariere vor să urmeze în viețile lor și apoi o să le spunem”.

„Nu va fi un secret pentru tot restul vieții”

„Nu va fi un secret pentru tot restul vieții, dar nici părinților nu le-am spus. S-a mai întâmplat ceva la aproximativ o lună după ce am câștigat marele premiu. Unchiul soției mele a murit și nu era căsătorit, nu avea nici copii, nici alte rude, așa că soția mea a fost unicul moștenitor. Am putut să folosim asta ca pretext pentru momentele în care cheltuim mai mulți bani ca să ne ajutăm unele dintre rude. De exemplu, am schimbat acoperișul casei mamei mele. Când m-a întrebat de unde am atâția bani, i-am zis că m-am folosit de banii pe care i-am moștenit de la unchiul soției”, a povestit bărbatul.

„Da, mai merg la muncă, e ridicol”

Curios, David Ramsey l-a întrebat dacă „are o mașină frumoasă”, acum, că are bani.„ O să-ți placă tare mult de mine, Dave. Ne-am achitat casa înainte să câștigăm premiul la loto și atât eu cât și soția mea nu vrem absolut deloc să ne mutăm de aici într-o casă mai mare. Abia ne-am plătit cash două mașini Toyota înainte să câștig. Le avem și acum și nu ne interesează să ne luăm ceva mai nou. Sunt mașini perfecte pentru noi”.

Întrebarea finală, care stătea pe buzele lui Ramsey, nu a întârziat: „Mai mergi la muncă?”. „Da, mai merg la muncă. E ridicol? Merg la muncă pentru că îmi place locul meu de muncă” a mai spus milionarul.