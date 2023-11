A jucat în celebrul sfert UEFAntastic Steaua – Rapid! Acum Poliția Română l-a dat dispărut. Foto

Lucian Burdujan a fost dat dispărut de către familia sa. a plecat de acasă de la Piatra Neamț în noiembrie 2022 și nu s-a mai întors niciodată. Poza sa a apărut pe site-ul Poliției Române, la rubrica persoane dispărute.

Lucian Burdujan a făcut parte din și a fost un jucător care a rămas în inimile suporterilor din Giulești. În martie 2006, a primit „Meritul Sportiv” clasa a II-a cu o baretă, din partea președintelui României de atunci, Traian Băsescu. Retras din fotbal în 2017, Lucian Burdujan a rămas acasă la Piatra Neamț.

A plecat însă de acasă în noiembrie 2022 și de atunci familia nu mai știe absolut nimic de el. Astfel, cei dragi au luat decizia să îl dea dispărut la poliție: „Burdujan Lucian, in varsta de 39 ani, a plecat voluntar in noiembrie 2022 de la locuinta sa, din mun. Piatra Neamt, jud. Neamt si nu s-a mai intors pana in prezent”, se arată , la rubrica persoane dispărute.

Autoritățile au publicat o fotografie cu fostul atacant și o scurtă descriere: „Înălțime: 180 cm, Greutate: 80 KG, Corpolență: Atletic, Culoare păr: Negru, Culoare ochi: Căprui. Domiciliat în: Piatra Neamț, locul dispariției: Piatra Neamț”.

Ultima postare a Lucian Burdujan pe contul său personal de Facebook a fost pe data de 8 iunie 2022, când a publicat o poză din perioada în care juca la Ceahlăul Piatra Neamț: „Amintiri vechi. 2003”, a scris el.

Drama lui Burdujan. FANATIK a aflat că tatăl său a decedat la Roma. Cânta pe străzi la orgă. Apel disperat al familiei pentru repatrierea trupului

Între timp, în perioada în care Lucian Burdujan a dispărut de acasă, FANATIK a aflat în exclusivitate că tatăl său a decedat la 76 de ani, însă fostul fotbalist nu a apărut la înmormântare. Ioan Burdujan a murit în Italia la Roma pe data de 9 octombrie 2023.

Își câștiga existența cântât la orgă pe străzile din „Cetatea Eternă”, fiind cunoscut de cei din oraș, mai ale de români: „Chiar mă miram că nu-l mai vedeam. Era un om deosebit de educat, îmi făcea o plăcere deosebită să-l ascult cum cântă și să stau de vorbă cu el câteva minute, în drum spre muncă. Îmi pare rău pentru el. Drum lin spre stele, nea Nelu!”, a transmis o româncă pe un grup de Facebook din Italia, conform .

Jucătorul a fost însă de negăsit, iar familia a apelat la o strângere de fonduri pe internet pentru a-l înmormânta pe tatăl fotbalistului. Deși era nevoie de circa 2.600 de euro pentru repatriere și toate cele necesare, s-a reușit să se strângă doar suma 1.175 de euro: „Tatăl lui Lucian Burdujan… strângem fonduri să-l aducem acasă. Haideți vă rog să distribuim, poate o să vadă și el, că nu știe. Mulțumesc”.

În 2014, s-a trezit în mijlocul războiului dintre Ucraina și Rusia, când juca în Crimeea, iar Vladimir Putin a decis anexarea provinciei peste noapte. A fugit din calea conflictului, însă a rămas neplătit timp de mai bine de 9 luni.

De-a lungul carierei, Burdujan a câștigat patru trofee, toate cu Rapid: Cupa României – 2006, 2007 și Supercupa României: 2006, 2007. A participat și în Cupa Intertoto cu FC Vaslui.

Lucian Burdujan a avut cea mai bună perioadă din carieră la Rapid

Lucian Burdujan a crescut și a debutat în Liga 1 la Ceahlăul Piatra Neamț, pentru care a evoluat în 43 de meciuri și a reușit 8 goluri în perioada 2002-2004. Este transferat de sub „Pietrica” în Giulești în 2004 și timp de patru ani a marcat 18 goluri în 69 de partide.

A plecat de la Rapid în 2008 la FC Vaslui, unde a jucat 56 de meciuri și a dat 10 goluri. În 2011 avea să ajungă la FCSB, unde a fost dorit de Gigi Becali. Nu a reușit însă să se adapteze și a prins doar 5 meciuri (1 gol).

A fost ultima echipă din România pentru care a evoluat. S-a transferat la Cernomoreț Odessa și a mai trecut prin Ucraina pe la Tavria Simferopol și Goverla Ujgorod. Apoi a bifat mai multe experiențe în Dubai la Hatta Club, a jucat chiar și în Gibraltar la FC Europa și a dat probe în China la Changchun Yatai.

Și-a încheiat cariera în Grecia unde a jucat la trei echipe: AEL Kalloni, Aiginiakos FC și Kozani. Oricine deţine informaţii în vederea depistării acestuia este rugat să contacteze cea mai apropiată unitate de Poliţie sau să sune la 112!

4 trofee a câștigat Lucian Burdujan cu Rapid