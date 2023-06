A scăpat racheta din mână, dar a câștigat punctul. Lovitura Karolinei Muchova a ridicat publicul în picioare la finala Roland Garros cu Iga Swiatek. Video

Karolina Muchova și Iga Swiatek au făcut spectacol în . După un început slab, jucătoarea din Cehia a ridicat nivelul de joc și a contribuit la un spectacol total cu liderul mondial pe cea mai mare arenă de la Roland Garros.

A scăpat racheta din mână, dar a câștigat punctul. Lovitura Karolinei Muchova a ridicat publicul în picioare la Roland Garros

primul set al finalei împotriva Karolinei Muchova. Liderul mondial a câștigat de două ori pe serviciul advers și s-a impus cu 6-2 în runda inaugurală. Scenariul de joc s-a menținut și în startul setului secund. Poloneza a condus cu 3-0, însă Karolina Muchova și-a ridicat nivelul de joc și a echilibrat balanța.

În prelungirile setului secund, la 6-5 pentru Karolina Muchova, cehoaica a fost autoarea unui punct incredibil. După un serviciu bun, Muchova a urcat la fileu și a trimis direct din voleu în terenul advers. Iga Swiatek a ajuns în timp util și a trimis în lung de linie, însă Muchova a avut din nou un răspuns excelent.

Poloneza a ajuns și la a doua execuție a cehoaicei, însă Muchova a lovit decisiv dintr-o poziție dificilă. Ulterior, Karolina Muchova a scăpat racheta din mână, însă Iga Swiatek nu a mai ajuns la minge. Punctul disputat între cele două finaliste a ridicat publicul de pe Philippe Chatrier în picioare.

Sacrificing the BODY 🤯 | — Roland-Garros (@rolandgarros)

Karolina Muchova și-a împlinit visul la Roland Garros: „Să fiu într-o finală de Grand Slam”

Karolina Muchova a avut un parcurs incredibil la ediția din acest an a Roland Garros. Jucătoarea din Cehia, aflată pe locul 43 WTA, le-a eliminat pe rând pe Sakkari, Podoroska, Begu, Avanesyan, Pavlyuchenkova și Sabalenka și și-a îndeplinit visul, acela de a juca o finală de Grand Slam.

„Cine știe ce se poate întâmpla. Totul vine la timp. Nu a fost ușor în trecut. Tocmai asta mă face să apreciez și mai mult acest rezultat, din cauza prin ceea ce am mai trecut. Să fiu într-o finală de Grand Slam este visul meu. Sunt super mândră că sunt aici și că joc sâmbătă.

În semifinale am avut parte de un meci intens. După două ore corpul meu a resimțit asta. A fost un meci greu. Am alergat de la stânga la dreapta, încercând să lovesc de fiecare dată cu toată energia pe care o aveam. În al treilea set am slăbit ritmul, dar am putut reveni datorită energiei publicului. Momentan sunt foarte obosită, dar am o zi liberă, așa că voi încerca să-mi revin pentru a mă prezenta bine sâmbătă. Aveam niște crampe la picioare.

„Unii medici mi-au spus că s-ar putea să nu mai fac sport”

„Nu m-am gândit prea mult la asta (n.r. la faptul că a fost condusă cu 5-2 de Sabalenka) ca să nu pun presiune asupra mea. M-am concentrat pe serviciul meu. M-am descurcat bine și asta m-a ajutat să câștig ultimul punct. Pe tot parcursul jocului, am simțit că pot avea încredere în serviciul meu, m-a ajutat în momentele cruciale”.

Au fost multe momente, multe coborâșuri, de la o accidentare la alta. Când am ratat Australian Open anul trecut, aveam o sănătate foarte proastă, mă antrenam mult pentru a reveni. Unii medici mi-au spus că s-ar putea să nu mai fac sport, dar am rămas mereu pozitivă. Anul trecut, când am căzut în clasament, am jucat turnee mai mici, am vrut să mă simt motivată să revin.

Am jucat foarte bine în Dubai, m-am descurcat bine la Indian Wells… În viață sunt mereu suișuri și coborâșuri. Acum mă bucur de partea bună”, a declarat Karolina Muchova înainte de finala cu Iga Swiatek.