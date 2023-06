Iga Swiatek – Karolina Muchova 6-2, 0-0 finala Roland Garros 2023. Poloneza s-a impus clar în primul set. Video

3-0: Iga Swiatek câștigă la zero game-ul trei al partidei și se distanțează pe tabelă.

Meciul Iga Swiatek – Karolina Muchova are loc sâmbătă, 10 iunie, cu începere de la ora 16:00, în cadrul finalei feminine de la ediţia din acest a turneului de Grand Slam de la Roland Garros, regalul pe zgură al fiecărui an şi totodată al doilea turneu de Grand Slam din seria de patru. Vor mai urma Wimbledon, pe iarbă şi US Open pe hard.

Unde se joacă meciul Iga Swiatek – Karolina Muchova

Confruntarea Iga Swiatek – Karolina Muchova se desfăşoară sâmbătă, 10 iunie, de la ora 16:00, pe principala arenă pe care au loc în fiecare an finalele Openului parizian pe zgură, Philipe Chatrier, în meciul pentru trofeu în competiţia feminină a turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Poloneza joacă aici a treia finală, primele două fiind câştigate în timp ce Karolina Muchova a ajuns pentru prima dată în ultimul act al unui turneu de Grand Slam.

Ca de obicei, biletele pentru finalele de simplu, masculin şi feminin, au fost epuizate cu câteva săptămâni în urmă şi cele 14.00o de locuri ale arenei Phillipe Chatrier vor fi ocupate până la ultimul. Poloneza are mulţi susţinători compatrioţi din rândul celor stabiliţi în Franţa, în special în regiunea pariziană dar evoluţiile foarte bune ale cehoiacei i-au atras mulţi simpatizanţi.

Cine transmite la TV finala feminină de la Roland Garros 2023 Iga Swiatek – Karolina Muchova

Partida Iga Swiatek – Karolina Muchova se joacă sâmbătă, 10 iunie, de la ora 16:00, pe arena Philippe Chatrier din complexul de la Roland Garros, în finala feminină a turneuluii de Grand Slam de pe zgura pariziană şi va fi transmisă în direct şi în exclusivitate de postul Eurosport 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Există însă o mare problemă pentru ziua de sâmbătă în privinţa vremii de la Paris. Care, dacă ne luăm după estimările meteorologilor, nu anunţă deloc lucruri bune nici pentru jucătoare, nici pentru spectatori. Mai concret este prognozată o zi cu cer acoperit pe tot parcusul ei şi aşa ar urma să fie până luni, cu foarte probabile ploi scurte dar repezi în mai mutle reprize.

Cine sunt finalistele de la Roland Garros 2023, Iga Swiatek şi Karolina Muchova

Poloneza Iga Swiatek este liderul mondial. Are trei succese în turnee de Grand Slam la 21 de ani, de două ori la Paris şi anul trecut la US Open. avânnd o forţă neobşnuită în lovituri şi fiind adepta schimburilot scurte şi rapide de mingii. Are deja 14 milioane de euro în conturi.

este fiica unui fost fotbalist, Jozef Mucha şi de altfel are un frate, care a continuat tradiţia fotbalistică. Crescând într-un mediu sportiv era firesc să aleagă o disciplină spre care să se îndrepte şi la vârsta de 7 ani a făcut pentru prima dată cunoştinţă cu un teren de tenis, aflat în apropierea casei. S-a decis totuşi mai târziu, adică pe la 12-13 ani să facă tenis de performanţă, pentru că e bună perioadă de timp a fost atrasă şi de handbal. În cariera ei profesionistă, presărată şi cu destule momente neplăcute, cauzate de accidentări, a obţinut un singur titlu WTA, în Coreea de Sud şi a ajuns până în faza sferturilor de finală de două ori la Wimbledon şi în semiifnală la Australian Open.

Cote la pariuri la finala feminină de la Roland Garros, Iga Swiatek – Karolina Muchova

Avem aşadar o finală feminină inedită la ediţia 2023 a turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Dacă poloneza Iga Swiatek era considerată principala favorită iată că lupta pentru trofeu o dă cu o jucătoare care nu a fost cap de serie, Karolina Muchova din Cehia. Deşi Muchova a izbutit să o elimine în semifinale pe favorita nr. 2, Aryna Sabalenka, pentru casele de pariuri ea nu are nici o şansă în finală.

Cota acordată pentru victorie lui Iga Swiatek este de domeniul ridicolului, doar 1,16 în timp ce un succes al Muchoveni are cotă 6,00. Un singur set luat de cehoiacă valorează 2,90 iar dacă meciul va avea trei seturi vom avea o supercotă de 3,30. Marea surpriză vine de la faptul că există două meciuri directe între cele două, în 2019 şi 2020, ambele în Cehia şi pe amândouă le-a câştigat Karolina Muchova, la Praga fiind pe zgură!