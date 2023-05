Actriţa apreciată de români și interzisă de Elena Ceauşescu s-a stins prea devreme. Silvia Popovici, răpusă de boală grea

Silvia Popovici a fost una dintre frumuseţile ecranului românesc. A făcut parte din Generaţia de Aur a marilor noştri actori, dar a fost totodată una dintre stele care au apus prea devreme aici, stingându-se la doar 60 de ani, când mai avea atâtea de arătat mareluii public.

Soţul Silviei Popovici a fost ministru al Muncii

Cu greu găseşti o figură mai misterioasă și mai tragică în decât cea a Silviei Popovici. Pe de o parte controversată şi criticată pentru căsătoria ei cu ministrul Maxim Berghianu, care a făcut parte inclusiv din guvernul condus de Constantin Dăscălescu, pe de altă parte un talent ieşit din comun, despre care profesorii spuneau că va fi cea mai mare tragediană a teatrului românesc.

Pe de o parte speculaţia că ar fi prietenă cu Elena Ceauşescu, pe de altă parte adevărul dureros că soţia dictatorului în realitate nu o suporta şi i-a interzis să mai apară în filme, după cum povestea Emilia Marinela Macovescu, soţia ministrului de Externe din perioada 1972-1978.

De fapt, s-a vorbit mult despre faptul că ghinionul ei a fost că s-a măritat cu un bărbat care a ajuns ministru comunist, iar soţia dictatorului nu dorea ca Silvia să-şi eclipseze soţul cu faima ei artistică. Şi totuşi viaţa ei de familie a fost una liniştită, cei doi având o fiică, Ruxandra, care activează tot în mediul artistic, ca şi mama ei.

, Silvia Popovici făcea parte din promoţia de aur: Sanda Toma, Draga Olteanu Matei, Mircea Albulescu, Victor Rebengiuc, Amza Pellea, Gheorghe Cozorici, Constantin Rauţchi, Silviu Stănculescu.

Pe marele ecran a debutat la 21 de ani, în 1954, în pelicula “La mere”, dar faima avea să o obţină şapte ani mai târziu, când a devenit celebră datorită rolului principal din “Darclee”, film regizat de Mihai Iacob şi unde a interpretat chiar rolul marii soprane.

Ea a mai jucat în pelicule precum ”Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu” sau ”Mușatinii”, dar şi în ”Serata”, ”Pădurea spânzuraților”, ”Trecătoarele iubiri” sau Giogonda fără surâs”. Ultimul film în care a jucat a fost ”Enigmele se explică în zori”, în 1987.

Şi totuşi pentru acest succese ale sale, care aveau să-i fie răpite de Elena Ceauşescu, Silvia a trebuit să lupte foarte mult, încă de la început. ”Comisia de examen a găsit că nu sunt fotogenică şi m-a respins. Am luat note foarte bune, aşa încât s-a compensat şi am intrat în Institut. Eşecul avut la fotogenie m-a pus pe gânduri, m-a durut mult. Dar am socotit că singura cale de a obţine şi aici rezultate bune era să lupt cu chipul meu. Ei, da, nu e o figură de stil.

E o bătălie care se duce în tăcere şi cere multă voinţă, răbdare, cunoaştere de sine”, spunea Silvia Popovici, într-un interviu acordat revistei “Tomis”, în 1983.

Marea actriţă s-a stins în 1993, la doar 60 de ani, după o lungă suferinţă. Soţul ei, Maxim Berghianu, a urmat-o în lumea drepţilor 12 ani mai târziu.