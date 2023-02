Actrița din serialul Emily in Paris, dezvăluiri șocante. Ce a pățit Lily Collins în viața de zi cu zi

Actrița din serialul american creat de Darren Star pentru Netflix a făcut mai multe . Ce a pățit vedeta în vârstă de 33 de ani în viața de zi cu zi și cu ce probleme a rămas de pe urma situației neplăcute prin care a trecut.

Protagonista din producția Emily in Paris, mărturie uimitoare. Prin ce a trecut Lily Collins în afara platourilor de filmare

Lily Collins interpretează un rol principal în serialul american Emily in Paris, unde o joacă pe Emily Cooper. Protagonista se mută în Franța pentru a lucra la o firmă de marketing, pe parcursul celor 3 sezoane reușind să fie o prezență plăcută.

În viața reală, în afara platourilor de filmare, actrița a dezvăluit că lucrurile au stat complet opus. În urmă cu 10 ani a avut parte de o relație toxică, partenerul de viață abuzând-o frecvent verbal și emoțional.

„Pentru mine, relația mea romantică toxică a fost cu abuz verbal și emoțional și în care mă făcea să mă simt neînsemnată. Mă numea «micuța Lily». Spunea: «Ar trebui să fii micuța Lily» și folosea cuvinte îngrozitoare la adresa mea.

Mă jignea legat de ceea ce purtam și mă numea urât și toate chestiile astea. Au fost cuvinte îngrozitoare și apoi au fost cuvinte înjositoare”, a povestit Lily Collins în urmă cu puțin timp în podcast-ul de pe Youtube.

Vedeta din serialul american Emily in Paris a mai adăugat că comportamentul fostului partener de viață a redus-o la tăcere o perioadă destul de lungă. În plus, din cauza relației toxice a ajuns să sufere în prezent de atacuri de panică și anxietate.

A simțit că trebuie să se facă mică pentru a fii în siguranță, precizând că a avut numeroase tulburări de alimentație, Din fericire, și-a dat seama că are o problemă și a cerut ajutor. Lily Collins a mers la terapie pentru a se vindeca.

Lily Collins, despre cum o afectează ”persecutările” din trecut

Lily Collins este conștientă că are o relație de dragoste frumoasă și un mariaj fericit alături de Charlie McDowell, însă are și momente în care este afectată de ”persecutările” din trecut. Actrița din Emily in Paris spune că instinctul încă reacționează și inima îi bate tare când simte că este în pericol.

„Chiar dacă sunt în cea mai sănătoasă relație, pot exista unele momente pe parcursul zile în care istoria se întoarce”, a mai spus protagonista din serialul american, în aceeași emisiune din mediul virtual, unde și-a deschis sufletul.