Emily in Paris este unul dintre cele mai îndrăgite seriale de comedie.

În luna decembrie a anului trecut, acesta a fost pentru o perioadă pe primul loc în topul celor mai vizionate seriale Netflix în România.

Serviciul de streaming a anunțat că fanii vor putea urmări și în următoarea perioadă aventurile protagonistei Emily Cooper, și asta pentru că serialul va beneficia de sezoanele 3 și 4.

Netflix a anunțat că serialul Emily in Paris continuă cu sezoanele 3 și 4. Filmările ar putea avea loc și la Londra

Netflix le-a pregătit o surpriză fanilor serialului Emily in Paris. A fost confirmat faptul că apar și sezoanele 3 și 4. Primul episod a fost lansat în octombrie 2020, iar cel de-al doilea sezon în decembrie 2021.

Serialul a fost creat de Darren Star, cunoscut pentru alte proiecte de succes precum Beverly Hills, 90210, Sex and the City, Melrose Place sau Younger. Filmările pentru noile sezoane vor începe cel mai probabil în primăvara acestui an, după ce Star va încheia proiectul în care este implicat în acest moment.

Sezoanele 3 și 4 se vor realiza tot la Studiourile din Paris, dar se pare că producătorii doresc să filmeze în mai multe locații printre care și Marea Britanie.

Al doilea sezon al a fost lansat în decembrie 2021. Acesta a fost pe locul doi în Top 10 global Netflix cu 107,6 milioane de ore vizionate între 22 decembrie și 26 decembrie. Pe primul loc în top a fost sezonul doi al serialului The Witcher.

Și primul sezon al comediei a fost în Top 10 global în mai multe țări.

Înainte de anunțul făcut de Netflix, declara că și-ar dori să existe și un sezon 3 al serialului de comedie. Seria a primit două nominalizări la Premiile Emmy 2021.

Serialul de comedie urmărește poveste unei tinere directoare de marketing din Chicago. Emily Cooper (Lily Collins) pornește într-o nouă aventură în momentul în care primește un loc de muncă la Paris.

Aici, are parte de tot felul de provocări și aventuri în încercarea de a-și face o nouă viață. Cel mai greu este să păstreze un echilibru între prietenie, dragoste și muncă.