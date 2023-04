Acuze fără precedent la Survivor România 2023. Dan Ursa îl umilește pe Remus în fața lui Daniel Pavel

Survivor România aduce tensiuni neașteptate. Deși nu mai există Războinici și Faimoși, se pare că unele lucruri nu se vor uita niciodată. Dovada cea mai clară este umilința la care a fost supus Remus Boroiu. Dan Ursa a spus cam tot ce a avut pe suflet.

Replici fără precedent la Survivor România

În ediția de marți, 4 aprilie, de la Survivor România, telespectatorii vor vedea o latură complet neașteptată a lui Dan Ursa. Fostul Războinic răbufnește la Consiliul de Eliminare. Acesta l-a umilit pe Remus Boroiu în fața lui Daniel Pavel, iar acuzațiile au început să curgă.

ADVERTISEMENT

Echipa a decis ca fosta Faimoasă să plece acasă, în timp ce Dan Ursa a hotărât că este timpul ca Remus să părăsească competiția. Întrebat de Daniel Pavel ce nominalizare va face, fostul Războinic a decis să aducă o serie de clarificări.

Acesta a dezvăluit că nu a avut conflicte cu nimeni, însă vrea să rezolve problema certurilor din grup. Tocmai din acest motiv, el susține că Remus Boroiu trebuie să plece acasă. Dincolo de nominalizarea acestuia însă, Dan Ursa a venit și cu o serie de replici acide.

ADVERTISEMENT

Dan Ursa, acuzații dure la adresa lui Remus Boroiu

”Așa cum am spus la început. Nu am avut conflicte cu nimeni. Am avut câteva discuții contradictorii. De aia o să îmi fie ușor să nominalizez. Am stat, am analizat, m-am gândit foarte mult și am aflat cauza certurile a întregului grup.

Și această cauză, problema majoră, a fost o persoană cu un caracter, din punctul meu de vedere, un om fals. Un om care nu își asumă, un om care în față își zâmbește și pe la spate te înțeapă. Eu am simțit asta și de asta în nominalizez pe Remus.”, a spus Dan Ursa.

ADVERTISEMENT

Evident, dezvăluirile acestuia nu aveau cum să nu aibă și o replică. Remus Boroiu l-a atacat pe Dan Ursa la rândul său. Acesta susține că fostul Războinic a jucat doar un rol și că în realitate ar avea un plan. De asemenea, el a mai adăugat că cel mai probabil și colegii lui au ajuns să fie păcăliți.

Replica lui Remus Boroiu pentru Dan Ursa

Remus Boroiu susține că a avut ocazia să îi cunoască caracterul lui Dan Ursa. Acesta este de părere că fostul Războinic vrea să se afirme și se folosește de acest vot pentru a-și duce ”planul său măreț” la bun sfârșit.

ADVERTISEMENT

El a venit și cu un avertisment pentru colegii săi. În cazul în care va fi eliminat, Remus Boroiu speră ca cei care rămân la Survivor România să nu se lase păcăliți de atitudinea lui Dan Ursa.

ADVERTISEMENT

”Foarte frumos jucat, felicitări Dan, te aplaud. Genial jucat. Atât de bine jucat încât cred că nici măcar echipa Războinicilor nu și-a dat seama care este planul lui. Tind să cred că i-a păcălit și pe ei. Îl respect pentru inteligența lui. Am simțit că un agent de vânzări desăvârșit și că produsul pe care-l vinde este imaginea lui și felul lui de a fi.

Și era singurul fel de a da într-un om puternic. A vrut să dea în Alin, dar s-a ascuns după acest criteriu al fostei echipe, care nu are niciun fundament. Pentru mine asta dezvăluie adevăratul caracter al lui Dan, care votează din dragoste. Din dragoste pentru a fi el un jucător mai frumos. Mulțumesc Dan, ești un om bun, cu adevărat”, a fost replica lui Remus Boroiu.