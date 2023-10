Ada de la Love Island, dezvăluiri controversate despre concurenții Pro Tv

Ada de la Love Island este una dintre concurentele care pare să își fi găsit limiștea în brațele lui Adrian. Dar, cu toate acestea, prima oară pusese ochii pe Denis și, după o perioadă împreună, și-a dat seama că nu s-ar putea potrivi. În exclusivitate pentru FANATIK, focoasa brunet vorbește și despre ceilalți concurenți și recunoaște că unii sunt departe de a fi pe placul ei. Băieți sau fete…

Ada de la Love Island, acidă cu Cerasela

Apariția Ceraselei la , și, pentru un moment, chiar și pe Ada. Doar că, ne-a mărturisit ea, a început să o înțeleagă și pe cea mai nouă concurentă. Dar, precizează ea, tot nu poate fi de acord cu opiniile acesteia, dar încearcă să le tolereze.

”În acest moment, nimeni nu intră în lista de oameni pe care nu aș mai vrea să îi văd după Love Island. Acum câteva zile aș fi spus Cerasela, pentru că am simțit-o cu totul într-un alt vibe și avea păreri diferite față de noi, celelalte fete. Doar că pe parcurs mi-am dat seama că am judecat-o greșit și că trebuie să respect opinia fiecăruia, chiar dacă este diferită de a mea”, ne-a spus, în exclusiviate, Ada.

Ada lămurește misterul Denis! Cum este de fapt concurentul de la Love Island

Ada de la Love Island a vorbit, pentru FANATIK, și despre Denis. Concurentul care a reușit să divizeze telespectatorii în două facțiuni cu comportamentul său a fost ”citit” de focoasa brunetă. Și, ne-a explicat ea, sub aparenta aroganță se ascunde un tânăr sensibil.

”La Denis m-a atras inițial încrederea asta în sine, mi s-a părut un tip super sigur pe el. Acesta a fost motivul pentru care am făcut un pas în față. Asta pe lângă faptul că mi-am dorit să sparg gheața și cumva să le dau curaj celorlalte fete. Cred că s-a intimidat destul de repede de mine și de faptul că sunt mai mare ca el. Am cumva mai multe experiență de viață, mai multe realizări, mai multe gânduri față de el.

Nu cred că și-a dorit neaparat să meargă de la o fată la alta, nu cred că ăsta a fost scopul lui. Chiar îl văd un băiat serios și determinat să-și găsească pe cineva, doar că așa a fost conjunctura. Îl văd că se maturizează, crește, ascultă sfaturile pe care le primește și îmi pare bine cumva că am rămas apropiați și simte că poate veni către mine când are nevoie de un sfat. Și sper din tot sufletul să-ți facă o relație aici”, ne-a mai spus Ada de la Love Island.

Concurenta de la Love Island vrea un bărbat care să știe ce e dragostea

Când vine vorba de iubire, știe ce își dorește. Iar relația la care visează este una pe care a avut-o drept exemplu de-a lungul anilor. O relație precum cea a părinților ei în care fidelitatea, atașamentul și armonia, erau cuvintele de bază. De aceea, explică Ada pentru FANATIK, ea nu ar putea fi de acord cu o relație deschisă altor parteneri.

”Sunt de acord la modul că le înțeleg și îmi dau seama că sunt oameni care pot fi așa, și admir orice forma de relație de iubire consensuală, admir oamenii care sunt fericiți așa cum le este lor cel mai bine. Eu, personal, nu aș putea pentru că am crescut într-o familie în care a existat foarte multă iubire.

Părinții mei se iubesc de peste 20 de ani, tata nu a avut niciodată ochi pentru nimeni altcineva, mama nu a avut ochi pentru altcineva. Asta este iubirea pe care eu am văzut-o, asta a fost iubirea pe care mi-am dorit-o dintotdeauna. Altceva nu văd pentru mine”, a mai spus frumoasa Ada.

De asemenea, explică ea, nu este tocmai cee ace s-a putea numi o nebunatică când vine vorba de amor. Dar, mai precizează concurenta de la Love Island, a fost dea- lungul timpului prea naivă, prea tolerantă și în relațiile ei a acceptat prea multe.

”Nu prea am făcut multe nebunii din dragoste. Am acceptat prea multe greșeli, asta e lucru din care am învățat, faptul că am închis ochii la niște lucruri care m-au deranjat. Dar nebunii, nebunii, n-am făcut. Am acceptat prea multe și la un moment dat a trebuit să spun stop (în ultima relație, n. red.)”, ne-a mai zis Ada de la .