Adevărul despre kilogramele Ozanei Barabancea! Pe Instagram postează imagini cu ea slabă, în realitate este de nerecunoscut

Ozana Barabancea și-a dorit o siluetă de vis, motiv pentru care a recurs la operația de micșorare a stomacului, dar se pare că a pierdut lupta cu kilogramele. Jurata emisiunii „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 apare pe rețelele de socializare suplă, în timp ce realitatea este cu totul alta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Îndrăgita solistă de jazz a fost surprinsă zilele trecute într-un mall din nordul Capitalei, oamenii putând observa cu ochiul liber cum aceasta nu are deloc silueta pe care o afișează pe Instagram. Îmbrăcată într-o ținută all black, vedeta se pare că a pierdut lupta cu greutatea.

Jurata de la Antena 1 a reușit să dea jos 55 de kilograme datorită operației de micșorare a stomacului, dar se pare că ultimele luni și-au pus serios amprenta pe organismul acesteia. Ozana Barabancea este una în mediul online și complet diferită când iese pe stradă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cât de mult a slăbit, de fapt, Ozana Barabancea, jurata de la Antena 1

Nu de puține ori a fost acuzată că apelează la filtre, Photoshop sau alte aplicații care îi modifică trăsăturile. Într-una dintre imaginile de pe rețelele de socializare profesoara de canto nu mai are deloc fizionomia pe care o știam cu toții, semn că exagerează cu „retușurile”. Imaginile cu Ozana în realitate le puteți găsi pe cancan.ro.

„ Am slăbit peste 40 de kilograme. M-am cântărit și am 73,2 kg, iar pe masa de operație am avut 114. N-am spus nimănui, dar maximum de kilograme am avut 128. Acum mă simt bine, dar atât de mult contează sportul, cum n-aș fi crezut vreodată.

ADVERTISEMENT

Mi-am dat seama că încă mă simt grasă și trebuie să îmi scot din cap senzația asta de om gras. Cobor greu, urc greu scările, încă am senzația de greutate pentru că psihic nu m-am echilibrat”, spunea artista în urmă cu ceva timp, relatează okmagazine.ro.

Ozana Barabancea a trecut prin clipe cumplite pentru a ajunge la silueta mult visată. Cunoscuta jurată de la Antena 1 a mărturisit că cei care i-au fost alături în aceste momente au fost cei doi copii care își doresc ca mama lor să-și refacă viața sentimentală cât mai curând.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jurata Te cunosc de undeva nu-și dorește un partener de viață

Cântăreața a declarat că în clipa de față nu există un partener în viața sa, în ciuda faptului că familia și-ar dori acest lucru pentru ea. Vedeta susține că îi este bine cum este acum și chiar nu-și dorește să aibă pe cineva care să-i fie aproape la bine și la rău.

„Nu, exclus. Copiii şi-ar dori foarte mult, ei mi-au spus tot timpul… Trebuie să îmi mai doresc şi eu, asta e ideea. Mi-e foarte bine aşa cum e. (…) Dacă n-a fost să fie… Eu sunt foarte bine aşa cum sunt”, a mai spus vedeta la un post TV.