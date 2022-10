Adi Popa așteaptă cu sufletul la gură decizia TAS: „Ne e frică să spunem ceva!”

Mijlocașul „roș-albaștrilor” a vorbit la finalul meciului cu Unirea Constanța, scor 5-0, în care a și înscris, despre decizia TAS.

Adi Popa așteaptă cu sufletul la gură decizia TAS

Adi Popa a vorbit despre așteptarea deciziei TAS cu privire la să își desfășoare meciurile de pe teren propriu pe arena din Ghencea.

„Ce mai putem spune? Ne e frică să spunem ceva, trebuie să ne gândim de 5 ori când spunem ceva. Pare că noi suntem judecați cu altă unitate de măsură.

Acum așteptăm decizia de la TAS, am observat că s-a suspendat decizia aia de la FRF. Să vedem ce spune TAS și sperăm să ni se ridice ca să jucăm acasă măcar meciul cu Oțelul, e o echipă de tradiție, mai ales că avem Ghencea acolo.

Cred că e ceva unic în istoria fotbalului românesc, nu știu dacă s-a mai întâmplat ca o echipă să primească 4 etape, fiind și oaspete”, a spus Adi Popa.

„Suntem în creștere de la meci la meci!”

și despre victoria cu Unirea Constanța, fiind bucuros pentru că se văd îmbunătățiri în jocul său și al coechipierilor: „O victorie de moral, bună și pentru golaveraj, deoarece am avut acel accident cu Csikszereda acasă și trebuie să recuperăm.

Ne bucurăm că am câștigat la o diferență bună, puteam să dăm și mai multe și am fi meritat. E bine că am ajuns și pe primul loc, sunt foarte multe aspecte pozitive”.

„Noi ne-am făcut meciul ușor, am pus presiune pe ei, am înscris la ocaziile avute. În meciurile în care ne-a certat Oprița, a fost pe merit, pentru că nu am fost nici noi mulțumiți.

Dar astăzi cred că e mulțumit la 5-0, nu aem nici accidentați, nici suspendați. Suntem în creștere de la meci la meci, sperăm să continuăm acest nivel”, a mai spus Adi Popa la finalul meciului.