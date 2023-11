Adrian Mititelu Jr, achiziție de lux! Și-a cumpărat o mașină de 500.000 de euro. Foto

Adrian Mititelu Jr a mai dat o lovitură. Deși a declarat că marca sa favorită de mașină este Lamborghini, fiul lui Adrian Mititelu și-a cumpărat un Mercedes AMG Brabus în valoare de aproximativ 500.000 de euro.

Adrian Mititelu Jr, achiziție de lux! Și-a cumpărat o mașină de 500.000 de euro

Adrian Mititelu Jr este , iar fiul lui Adrian Mititelu, patronul lui FC U Craiova, își satisface plăcerile ori de câte ori are ocazia. Adrian Mititelu Jr și-a achiziționat un Mercedes G63 AMG Brabus 850 Widestar, a cărui valoare este estimată la jumătate de milion de euro.

și-a etalat „bijuteria” pe rețelele de socializare. Deocamdată, mașina de lux are numere roșii. Dani, fiul lui Cosmin Olăroiu, dar și Mirel Rădoi au condus un astfel de autoturism de-a lungul timpului.

Mașina de lux are bodykit Widestar care include aripi evazate și un eleron pe acoperiș, ambele din fibră de carbon. Autovehiculul are motor V12 de 6.0 litri, care dezvoltă 850 de cai putere, și poate ajunge de la 0-100 km/h în doar 4 secunde, potrivit .

Adrian Mititelu Jr deține o altă mașină de lux. Prețul pornește de la 600.000 de euro

Adrian Mititelu Jr a dezvăluit în trecut că marca sa favorită de mașină este Lamborghini. Mai mult decât atât, fiul patronului lui FC U Craiova deține o mașină Lamborghini, model Urus Mansory, iar prețul acesteia pornește de la 600.000 de euro.

„Mașina favorită e Lamborghini, cea pe care o am acum. Nu i-a plăcut culoarea. A vrut-o alb-albastră, așa vrea să fie tot. Acum e roșu cu negru, am cumpărat-o albă. Pe vremuri, nimeni nu avea voie să poarte roșu.

Chiar și fotbaliștii. Cred că Neagoe, un portar, avea o mașină roșie și a trebuit să o vândă. Jur, e poveste adevărată! Demult asta, acum 15 ani”, a declarat Adrian Mititelu Jr.

În momentul în care a obținut permisul de conducere, Adrian Mititelu Jr. a primit de la tatăl său Mercedes Benz ML din anul 2005. „Întotdeauna am fost foarte răsfățat, adică mi s-a oferit tot ce am vrut, de când am fost copil.

Niciodată nu mi s-a spus ‘nu’, mai ales când eram și mai mic. Odată cu trecerea timpului, când ceri și niște lucruri prostești, normal că mai primești și refuzuri de la părinți”, a spus tânărul.