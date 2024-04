Adrian Mutu a răbufnit la adresa lui Tachtsidis în direct la Fanatik SuperLiga: ”Obrăznicia vine când nu ai minte. Eu am goluri câte meciuri are el în Italia”

La finalul partidei câștigate de CFR Cluj pe terenul Universității Craiova, scor 1-0, în etapa cu numărul 6 a play-off-ului, Panagiotis Tachtsidis l-a atacat virulent pe Adrian Mutu.

Adrian Mutu i-a răspuns lui Panagiotis Tachtsidis la Fanatik SuperLiga

, având în vedere că tehnicianul a demisionat după , scor 4-0, în Cupa României Betano.

Adrian Mutu nu i-a rămas dator lui Tachtsidis și a vorbit despre ieșirea acestuia în direct la FANATIK SUPERLIGA. ”Briliantul” consideră că fotbalistul nu are o viață extrasportivă echilibrată și, din această cauză, face anumite greșeli.

”Cât timp am fost eu acolo, nu am auzit ca el să facă probleme în afara terenului. Într-adevăr am auzit înainte. Aceste ieșiri necontrolate, și nu mă refer neapărat legate de mine, cartonașul și suspendarea luate de pe margine, denotă că nu are o stabilitate emoțională și o viață extrasportivă prea bună.

Adrian Mutu: ”Eu am goluri Italia câte meciuri are Tachtsidis acolo”

De aia eu cred că a fost obraznic și a vorbit mintea fără el. Știu că mi-a spus că nu am caracter, nu stau eu să mă caracterizeze Tachtsidis. M-a deranjat când mi-a zis ‘this guy’. Gândește-te că eu am goluri câte meciuri are el în Italia.

Îmi aduc aminte și când am ajuns mister în sus, mister în jos, ‘Il Fenomeno’. Obrăznicia vine când nu ai minte. Unui om fără minte preferi să nu îi dai replica pentru că te trezești în discuții. Cam asta e problema. De multe ori prefer să tac.

Într-adevăr, se vede că are o viață extrasportivă tumultoasă. E vina clubului. Pentru mine e un act de indisciplină. Sunt și eu o legendă a fotbalului, am scris și pagini de istorie, sunt încă, împreună cu Gică Hagi, golgheterul all time al naționalei. Trebuia sancționat”, a declarat Adrian Mutu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu, invitatul lui Karagounis în Grecia: ”O să îi trimit și o poză lui Tachtsidis să vadă și el doi fotbaliști”

Adrian Mutu a mai declarat că a primit o invitație din partea lui Giorgos Karagounis, legenda naționalei Greciei, și l-a ”înțepat” pe Tachtsidis transmitându-i că îi va trimite o poză împreună cu acesta.

”Nu numai faptul că nu ai voie să vorbești așa despre legendele țării în care joci, dar și faptul că am fost antrenorul lui. Apropo de Giorgos Karagounis, pe 2 iunie sunt invitat de el în Grecia. Poate o să îi trimit și o poză lui Tachtsidis să vadă și el doi fotbaliști. Chiar sunt curios dacă îl cunoaște.

E vina CFR-ului pentru faptul că l-au acoperit și i-au permis și încă îi permit. Eu am vorbit cu Neluțu Varga și nu știe. El greșește dacă crede vreodată că eu am aruncat pe el această înfrângere, pentru că luase roșu.

L-am criticat pentru că la experiența lui nu trebuia să facă acest lucru. Am discutat și înainte. După acel 4-0, ca să poți să continui într-o echipă ca a CFR-ului, trebuie să iei niște decizii importante.

Una dintre deciziile mele era să scot afară din lot anumiți jucători, printre care și Tachtsidis. Trebuia să fie un șoc, ori să plec eu ori să tai în carne vie”, a mai adăugat Adrian Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.