L-a umplut de sânge! Tachtsidis, eliminat în minutul 10 după un gest stupid! Șanse mari să rateze meciurile cu Rapid și FCSB!

Meciul dintre Corvinul Hunedoara și CFR Cluj se anunța unul liniștit, însă tensiunea s-a instalat rapid. Contând pentru sferturile Cupei României, meciul a debutat furtunos cu un cartonaș roșu al lui Tachtsidis, după un gest inconștient.

Tachtsidis îl lasă pe Mutu cu om mai puțin pentru cel puțin 80 de minute

Grecul a văzut cartonașul roșu după un fault dur la adresa lui Marius Lupu, jucător hunedorean. Jucătorul hunedorean a ieșit de pe teren pentru intervenții medicale, fiind văzut cu tricoul plin de sânge, cu nasul spart.

Într-o încercare de pressing a mijlocașului ofensiv hunedorean, Marius Lupu l-a tras puțin pe grec de tricou. Gestul i-a atras furia lui Tachtsidis și l-a lovit cu brațul stâng în plină figură, ceea ce a atras conscinte.

Prin lovitura dura cu antebrațul, Lupu a rămas întins pe jos timp de două minute, sub protestele CFR-iștilor. Mijlocașul grec reclama că anterior faultului dur asupra lui Lupu, chiar mijlocașul corvinilor l-a faultat.

Trimis la cabine, Tachtsidis îi lasă pe clujeni cu un om în minus pentru mai bine de 80 de minute. În urma intrării dure, cel mai probabil grecul va sta cel puțin 2 etape, fiind vorba de un roșu direct. Grecul probabil va fi în tribune în două meciuri cruciale pentru cupele europene, contra Rapidului și FCSB-ului.

Adrian Mutu, aproape de un titlu pierdut și eliminare din Cupa României

Cu un om în minus, misiunea CFR-ului se îngreunează la Corvinul Hunedoara, astfel hunedorenii devin favoriți. Corvinul este o forță în eșalonul secund, însă nu are drept de promovare, unde ocupă poziția a treia. Anterior meciului, .

Adrian Mutu a avut declarații contradictorii de-a lungul timpului privind obiectivul. Deși optimis la început, văzând că CFR-ul nu se apropie de titlu, .

„Rămânem doar cu o evoluție bună. Eu n-am avut niciodată obiectiv titlul la Cluj. E un an de reconstrucție. Eu am alte obiective și sunt în obiectiv acum. Știu la ce club sunt și știu ce am de făcut. Evoluțiile jucătorilor vorbesc de la sine. Cupa este importantă.“, a declarat Adrian Mutu după meciul cu Sepsi, 1-1.

Rămâne de văzut dacă CFR Cluj va trece mai departe în Cupa României. Șansele la titlu ale CFR-iștilor sunt infime, care se află la 10 puncte de liderul FCSB și sunt fără victorie în play-off.