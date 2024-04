Adrian Mutu a vorbit despre demisie după Corvinul Hunedoara – CFR Cluj 4-0: ”Mă simt umilit. Nu cred că i-aș putea ierta pe băieți”

. Elevii lui Adrian Mutu au evoluat în inferioritate din minutul 11, după ce Tachtsidis a fost eliminat pentru o lovitură aplicată unui adversar.

Adrian Mutu, după Corvinul Hunedoara – CFR Cluj 4-0: ”Cred că am avut o problemă de abordare și atitudine”

La finalul partidei în care , scor 4-0, Adrian Mutu s-a arătat supărat și nu a căutat scuze pentru jocul slab.

”Am venit aici din respect pentru voi. Ai întrebări? Dă-i drumul. A fost roșu clar, i-a spart nasul. Nu am ce să reproșez. Nu am prea multe de spus. Am venit aici din respect pentru voi și pentru competiție.

Un meci fără istorie pentru noi, doar pentru ei. Cred că în seara asta am fost penibili, iar să găsim scuze, nu putem. Nu aș vrea să găsesc scuze că am jucat în 10 oameni, că mi s-a accident Camora, că mi s-a accidentat Mogoș sau că nu am avut oameni.

Azi echipa trebuia să joace în 10 la fel, jucam împotriva unei echipe de liga a 2-a. La alte echipe am văzut că în 10 se poate să câștige meciul. Puteau să joace și fără antrenor pe bancă.

Indiferent de orice, trebuiau să joace. Cred că am avut o problemă de abordare și atitudine. Nu numai în seara asta, ci începând după meciul cu Sepsi când am sesizat asta”, a declarat Adrian Mutu, după Corvinul – CFR Cluj 4-0.

Adrian Mutu ar putea pleca de la CFR Cluj după înfrângerea de la Hunedoara

Adrian Mutu a vorbit și despre o posibilă plecare de la CFR Cluj după eliminarea ardelenilor din Cupa României Betano.

”Dacă vă întrebați ce decizie am să iau, mă voi gândi și mâine voi anunța clubul. Eu unul mă simt umilit. Nu se poate să avem acest rezultat în fața unei echipe care are bugetul cât trei jucători de ai noștri.

Nu cred că i-aș putea ierta pe băieți. Atunci când văd că nu se respectă culorile unui club, nu am puterea să iert. E o chestiune de abordare. Mă voi gândi în seara asta bine și mâine vă va anunța clubul”, a mai declarat Adrian Mutu.

CFR Cluj, în inferioritate numerică din minutul 11 al partidei cu Corvinul Hunedoara

În minutul 11 al meciului de la Hunedoara, Panagiotis Tachtisdis a văzut cartonașul roșu. Mijlocașul lui CFR Cluj a făcut un gest inexplicabil, în tușă.

După ce a fost depășit de Lupu, fotbalistul ardelenilor i-a aplicat un cot în față, iar arbitrul Iulian Dima a fluierat. Chiar dacă în primă fază ”centralul” se pregătea să arate cartonașul galben, după ce a observat că jucătorul hunedorenilor sângerează, a decis să îl elimine pe Tachtisdis.