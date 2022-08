Adrian Mutu, după Rapid – UTA 1-0 și revenirea pe primul loc în SuperLiga: ”E normal să fie presiune, vedem unde vom ajunge”

Rapid – UTA 1-0 se anunța un meci spectaculos, dar a fost departe de așteptări. Junior Morais a sclipit în prima repriză, cu o execuție de generic și cu o prestație ca în vremurile bune.

Adrian Mutu: ”Per ansamblu am făcut un meci bun”

Prima parte a întâlnirii a fost a brazilianului Morais, în condițiile în care mulți dintre fotbaliștii lui Adi Mutu au jucat mult sub potențialul lor. Repriza a doua a fost și mai dificilă pentru feroviari, mai ales în prima ei parte.

Gazdele s-au retras, un pic prea devreme, dar arădenii, deși mai insistenți și mai proaspeți fizic, nu au avut inspirație în momentele în care mai aveau nevoie doar de pasa decisivă.

În ultima jumătate de oră au apărut și oportunitățile de gol, cele mai multe la poarta oaspeților, dar giuleștenii s-au mulțumit cu puțin. .

UTA a avut ocaziile ei, una în finalul primei reprize, prin Otele, și alte două în finalul întâlnirii când putea să smulgă un punct, dar intervențiile lui Horațiu Moldovan au făcut-o pe Rapid lider în SuperLigă.

”A fost un meci greu, contra unei echipe bune, au făcut un meci deschis, au venit să facă puncte și îi felicit. Am avut ocazia să închidem meciul, dar și ei puteau să înscrie. M-am bucurat după intervenția lui Moldovan, per ansamblu am făcut un meci bun.

Eu nu contest ceea ce spune Ilie Poenaru (că UTA merita un punct – n.r.), eu mă bucur că am câștigat meciul. A fost echilibrat, au avut o șansă mare, dar și noi am avut ocazii mari și nu le-am fructificat. Bine că au rămas punctele în Giulești”, a declarat Adrian Mutu, la finalul întâlnirii.

Adrian Mutu nu jubilează după ce a dus-o pe Rapid pe primul loc

Antrenorul giuleștenilor nu are timp să jubileze după ce și-a dus echipa pe primul loc în SuperLigă. Adrian Mutu simte presiunea obiectivului, dar consideră că acest lucru este benefic.

”Campionatul e puternic, sunt echipe bune care pot obține puncte oriunde, sunt meciuri în care se poate întâmpla orice, cred că e bine pentru fotbalul românesc. La noi e presiune, e normal, fără ea nu se poate. Vedem unde vom ajunge”, a completat Mutu.

Portarul cu paradele din minutele de prelungiri. Fotbalistul recunoaște că a fost afectat după gafa din partida precedentă, cu Petrolul, pierdută de feroviari cu 0-1.

”Cred că s-a vorbit prea mult după acea greșeală de la meciul cu Petrolul, m-a afectat un pic, dar azi mi-am făcut treaba bine, avem grup unit și oricine greșește ceilalți îl ajută”, a spus Moldovan.