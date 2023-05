Adrian Mutu, mulțumit după Rapid – Sepsi 0-0: „Îi felicit pe jucători că au trecut peste!”. Super-transfer anunțat: „Clubul e în discuții cu Arsenal și cu jucătorul!”

Antrenorul giuleștenilor a vorbit și despre ghinionul pe care echipa sa l-a avut, mai ales că Ștefan Pănoiu a ratat două ocazii foarte bune, la care Roland Niczuly, portarul lui Sepsi, a intervenit de fiecare dată salvator. Totodată, Adi Mutu a recunoscut și că Rapid e în discuții cu Arsenal pentru a-l aduce pe Cătălin Cîrjan.

Adrian Mutu, mulțumit după Rapid – Sepsi

Adrian Mutu a fost mulțumit după remiza „albă” dintre , spunând că echipa sa merita victoria, pentru ocaziile pe care jucătorii săi le-au avut în a doua repriză:

„Concluziile sunt prea la cald de dat. În prima repriză am câștigat un punct, în a doua repriză am pierdut două puncte. Îi felicit pe băieți că au reușit să treacă peste și că puteau câștiga astăzi.

Am dominat a doua repriză și am avut mai multe ocazii. În prima repriză am jucat consistent, în a doua repriză am reușit să dominăm adversarul și să ne facem mai multe ocazii mari de gol.

Eu cred că în repriza a doua echipa a jucat, nu am ce să le reproșez din repriza a doua, iar în prima repriză s-a văzut că încă sunt apăsați după rezultatul trecut.

„Clubul e în discuții cu Arsenal și cu Cîrjan!”

„Vedem ce se va întâmpla în meciul Craiovei, peste 9 zile va veni Craiova aici și ne vom juca șansa de locul patru, iar noi suntem obligați după să câștigăm și meciul cu FCSB. Avem două meciuri foarte grele, a fost un sezon lung pentru toată lumea.

Încerc să fiu cât mai obiectiv și să analizez lucrurile bune, dar și cele mai puțin bune. Trebuie să menținem lucrurile bune pe care le facem. E un play-off dificil, echipa trebuie să fie pregătită”, a .

„Echipa e într-o perioadă de adaptare, într-o perioadă de construcție și să vedem. Nu e nimic adevărat cu Balotelli! Clubul e în discuție cu Arsenal și cu Cîrjan, vom vedea.

Mi se par niște prostii mari, niște lucruri care nu le fac cinste celor care le-au spus, Rapid a fost mereu fair-play și nu s-a pus niciodată problema să nu ne apărăm șansele corect”, a mai spus „Briliantul”.