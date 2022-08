Adrian Mutu răsuflă uşurat după Rapid – U Cluj 1-0: ”Am trecut cu brio această probă“

. A fost nevoie de un penalty transformat de Dugandzic, în minutul 79, pentru a se impune. Adrian Mutu, antrenorul giuleștenilor, le-a mulțumit fanilor pentru atmosfera care, consideră el, a fost decisivă. Și spune că echipa sa trebuie să rămână cu picioarele pe pământ.

”Victorie muncită, dar meritată”, este concluzia lui Adrian Mutu

Rapid a rupt cu greu echilibrul în fața lui U Cluj. Și a trecut, din nou, prin emoții, în prelungiri. Așa cum se întâmplase și la precedentul meci acasă, cu UTA.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, spune însă că este fericit că totul s-a terminat cu bine. ”Cred că am controlat meciul pe toată durata lui. Am încercat să atacăm tot timpul, însă am căutat să rămânem atenți și în apărare. Pentru că îmi era teamă să nu fim surprinși pe un contraatac al lor.

Dar totul s-a terminat cu bine, victorie muncită, dar meritată”.

Tehnicianul afirmă, totodată, că nu i-a fost teamă că echipa sa nu se va putea desprinde, chiar dacă timpul trecea și tabela rămânea neschimbată.

ADVERTISEMENT

”Nu mi-a trecut prin minte acest gând (n.r. ca meciul să se termine la egalitate). Mă gândeam doar că vom avea posibilitatea să înscriem.

Pentru că echipa se mișca bine, și băieții care au intrat pe parcurs au făcut-o foarte bine. Mă așteptam însă, așa cum am spus de la început, că o să fie un meci greu și o probă de maturitate.

ADVERTISEMENT

Pentru că nu este ușor să te concentrezi o dată la două zile. Și jucam acasă, în fața unei echipe care nu stă așa de bine în clasament. Ei nu aveau nimic de pierdut, iar pe un stadion cu o atmosferă de genul acesta se dezlănțuie și îți pun probleme.

S-a dovedit că am trecut cu brio această probă”, spune Mutu.

În opinia sa, esențial în obținerea victoriei a fost și suportul publicului. ”Eu cred că după minutul 60 s-a simțit foarte tare suportul pe care l-au adus.

ADVERTISEMENT

Poate doar cei care erau prezenți la stadion au simțit cu adevărat senzațiile pe care ți le dau momentele în care tot stadionul strigă din inimă pentru Rapid.

ADVERTISEMENT

A fost ceva fantastic, le mulțumim, pentru că aveam nevoie de ei, și până la urmă am reușit să și înscriem”, a apreciat Adrian Mutu.

Viitorul? ”Este imperativ să rămânem cu picioarele pe pământ”

Adi Mutu se gândește deja la meciul următor. Și spune că viitorul adversar, FC Voluntari, reprezintă un adversar incomod pentru echipa giuleșteană. Dar afirmă că echipa sa merge abordează jocul cu gândul de a obține a patra victorie consecutivă.

”O echipă dificilă. O formație care anul trecut a jucat în play-off, este bună, muncește mult, este periculoasă acasă. O știm. Important este să ne recuperăm bine și mergem la Voluntari cu gândul de a câștiga.

Ne antrenăm pentru a învinge și abordăm fiecare meci la victorie. Sperăm într-un succes”, a spus Mutu.

Și pentru că unul dintre jucătorii săi, Kait, a spus că obiectivul personal este clasarea între primele trei, Adrian Mutu a ținut să reitereze ținta sa pe termen scurt.

”Ce își dorește Mattias este important pentru el în primul rând. Eu trebuie să mă gândesc la ansamblu, la echipă. Avem un obiectiv pentru care muncim.

Este imperativ să rămânem cu picioarele pe pământ. Doar așa vom reuși să câștigăm fiecare partidă. Este important să ne focusăm meci cu meci.

Pentru că acesta este targetul nostru pe termen scurt. Și, după, vom vedea unde vom ajunge la sfârșitul campionatului”, a concluzionat antrenorul giuleștenilor.