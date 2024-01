Adrian Nartea de la Pro TV, la momentul adevărului! Ce spune despre participarea la America Express 2024

Adrian Nartea, actorul din serialul Vlad, a vorbit deschis despre posibilitatea de a participa la America Express 2024. Se pare că acesta a fost cooptat să participe în noul sezon al emisiunii de la Antena 1. Recent, el a oferit primele declarații despre reality show.

Adrian Nartea a vorbit despre participarea la America Express 2024

Actorul din serialul VLAD de la PRO TV nu s-a sfiit să vorbească deschis despre , asta cu toate că show-ul este filmat de postul concurent de televiziune. În cadrul unui interviu, Adi Nartea a explicat că i-ar plăcea o asemenea aventură, însă este mai complicat pentru el.

ADVERTISEMENT

Adrian Nartea este căsătorit cu Alina Ferinceac și au împreună două fiice, pe Petra și Mara. Deși proiectul de televiziune îi face cu ochiul, actorul a precizat că-și dorește să stea cât mai aproape de familia sa. Singura condiție, în cazul lui, ar fi ca membrii familiei să fie de acord ca el să plece.

„E ca întrebarea aceea, cu cine te-ai duce pe o insulă pustie?! nu știu ce să zic, sincer. E greu să stau să estimez și să propun și să zic. Am câteva persoane în minte, dar e complicat.”, a declarat el pentru

ADVERTISEMENT

Ce meserie a avut înainte actorul din VLAD

, iar notorietatea i-a crescut odată cu serialul ”Vlad”, în care a jucat rolul personajului principal. Până să atingă acest apogeu, Adrian Nartea a avut și alte locuri de muncă.

Actorul a lucrat în diferite domenii până să ajungă în lumina reflectoarelor. Toate profesiile din trecut l-au ajutat să se întrețină și să nu ceară, astfel, bani de acasă, cu toate că, recunoaște, au mai existat și unele momente de acest fel. Își amintește că prima oară când venit în București s-a angajat în publicitate.

ADVERTISEMENT

„Am venit în București și am fost account executive la o agenție de publicitate, am lucrat un an și jumătate. După care am fost casting & extras coordinator la Domnica, am lucrat un an și ceva. Și înainte de asta, făceam sampling, promoții, am fost team leader, am lucrat la țigări, la toate brandurile. Chiar n-am stat deloc! Când am venit în București deja lucram”, a spus Adrian Nartea pentru cancan.ro.