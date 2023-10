Adrian Porumboiu, replică violentă la amenințările lui Mitică Dragomir din Fanatik: „Ce frumos îl limbărește pe Gigi!”

Adrian Porumboiu n-a stat pe gânduri și a sărit la gâtul lui Dumitru Dragomir. La „MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ”, .

Adrian Porumboiu, atac violent la adresa lui Dumitru Dragomir: „Are pernuțe de la atâtea limbuțe!”

E război total între Porumboiu și Dragomir. Recent, cei doi foști șefi din fotbalul românesc și-au aruncat cuvinte grele în spațiul public. Ultima replică i-a aparținut lui nea Mitică: „Să tacă din gură! Dacă mă apuc de el, se otrăveşte singur”. Conflictul dintre cei doi datează încă din 2013, atunci când FC Vaslui nu a votat pentru păstrarea lui Dragomir în fruntea LPF.

ADVERTISEMENT

„Sunt stupefiat de faptul că Mitică își dă în petec și confundă persoanele. Nu mai puteam să râd. Eu am înețeles că are o vârstă, că îl mai lasă scoarța cerebrală, dar, mă rog, uită că 13 ani am finanțat o echipă de fotbal și nu numai doi-trei ani.

Deocamdată, el nu știe ce vorbește. Eu nu m-am luat deloc de el. A scris o carte în care și-a povestit viața lui romanțată și a scris niște minciuni ordinare despre mine, că am mâncat crenvurști și că nu i-am plătit… Niște chestii banale și chiar sub orice limită a decenței.

ADVERTISEMENT

A vrut să pară mare și tare că l-a dat Ponta afară, că l-a dat Băsescu. Am spus foarte clar că Vasluiul nu putea să-l voteze, pentru că s-au întâmplat niște mizerii. L-au dat afară cluburile, dar factorul determinant a fost Gigi Becali.

Eu n-am avut decât un vot, cu Vasluiul. Ce aș fi putut să le spun celor de la club, când Vasluiul a fost văduvit de două campionate în care el a fost implicat. Sunt niște lucruri de grupa mică.

ADVERTISEMENT

Cât o trăi Dragomir, nu poate să mă amenințe pe mine că nu o să mai pot să ies pe stradă. Probabil, la cutia Pandorei, el se referă la cutia de pantofi. E penibilă toată discuția. E penibil! Mie nu îmi e frică să ies pe stradă. Băi, Mitică, viața nu este așa. Nu ești torționar. Tu poți să fii torționar al fotbalului”, a declarat Adrian Porumboiu, conform .

„Băi, Mitică, ia-ți medicamentele dacă ai nevoie”

Adrian Porumboiu s-a înfuriat și când a auzit că Dumitru Dragomir ar avea câteva dovezi care ar pune la îndoială latura morală a fostului arbitru FIFA. „La imoralitate… băi, ești nebun la cap?

Într-adevăr, la masă, cu noi, când am plecat în Kuweit, era o femeie frumoasă, dar e fina mea, care vorbește perfect limba engleză și arabă. Băi, ești nebun la cap?

ADVERTISEMENT

A spus că eu m-am răzbunat pe el pentru că nu m-a ajutat cu Oțelul. Băi, Mitică, ia-ți medicamentele dacă ai nevoie. Când ți-am spus eu vreodată să mă ajuți cu Oțelul?

Zici că mă faci de nu mai ies pe stradă. Uite, bă, mâine îmi pun și papion, și joben, să văd dacă mai pot să ies pe stradă, că nu mă lasă Mitică Dragomir”, a adăugat fostul patron al lui FC Vaslui

„Dar de ce nu îi zici nimic lui Gigi Becali? Îl limbărești”

Adrian Porumboiu i-a reamintit lui Dumitru Dragomir cine l-ar fi dat jos, de fapt, de la conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal. Afaceristul moldovean a povestit în exclusivitate pentru FANATIK cum a orchestrat îndepărtarea lui nea Mitică.

„Știi ce e cel mai urât în treaba asta? Băi, dar de ce nu îi zici nimic lui Gigi Becali? Îl limbărești. Gigi a fost șeful de orchestră, nu Ponta și nici Băsescu. În vecii vecilor nu putea să-l voteze Vasluiul. El n-a plecat din cauza mea, dar susțin, cât oi trăi, că trebuia să plece.

Dar ce frumos îl limbărește pe Gigi. Doamne, Dumnezeule! Stau și mă întreb dacă ăsta o putea să stea ca lumea pe scaun. Cred că deja are pernuțe de la atâtea limbuțe”, a încheiat Adrian Porumboiu.