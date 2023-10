Cât de influent este patronul FCSB în fotbalul românesc: “Băsescu plus Ponta egal Gigi Becali!”

Patronul celor de la FCSB este recunoscut pentru lipsa de simpatie ce pare i-o poartă președintelui Răzvan Burleanu, dar și pentru nemulțumirea legată de conducerea arbitrajului românesc. Porumboiu îl vede pe Becali drept un om extrem de puternic.

Becali, peste Ponta și Băsescu la nivel de influență

“Nu are Mitică ce să spună. Ce să spună? Nu are ce să spună. Am spus ceva nelalocul lui? Nu am bătut câmpii, nu am venit cu nu știu ce treburi, am discutat, am spus, nu mai reiau cazul, am spus cine a fost pionul principal.

Dacă ar fi treaba de Băsescu sau Ponta, eu zic că Băsescu sau Ponta, amândoi la un loc, egal Gigi Becali”, a declarat Adrian Porumboiu, completat de Cristi Coste: “E un compliment pentru Gigi Becali, e un compliment”.

Patronul FCSB-ului este conștient de puterea pe care o are în fotbalul românesc și este mereu dispus să își folosească calitățile pentru a apăra interesele echipei sale.

FCSB este pe primul loc în Liga I

“El dacă e să te iei de cineva și știi treaba asta, spune-i lui Gigi. Dar lui Gigi, așa, v-am mai spus, am mai folosit termeni din aceștia de spălat în toate, mă rog, nu mai spun pe unde. Spune-i lui, el a făcut lobby.

El a făcut, Gigi, v-am spus, pe mine mă suna de 2-3 ori pe zi, eu îi răspundeam asa pe un ton condescendent, de unde era, na, dar el a fost mai greu în treaba asta. La capitolul acesta, nu puneți la altceva”, a declarat Adrian Porumboiu.

“Deci Băsescu + Ponta = Gigi Becali”, a fost concluzia lui Cristi Coste, moment în care Adrian Porumboiu a răspuns: “La capitolul acesta, nu puneți la altceva. Preia Gigi asta și își ia dreptul de fost președinte și fost prim-ministru, deci să fim rezonabili”.

Gigi Becali a dus FCSB pe primul loc în acest sezon. Roș-albaștrii au 26 de puncte în 11 meciuri. FCSB se laudă 8 victorii, 2 egaluri și o remiză în acest start de sezon. Pe locul secund se află rivalii de la CFR. Clujenii sunt la doar un punct în spatele formației finațate de Gigi Becali.

