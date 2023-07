Adversarii echipelor românești în Europa, ironizați la Fanatik SuperLiga: „Am văzut niște grăsani pe teren!”

Așa cum Horia Ivanovici remarca, FCSB a părut cea mai slabă dintre toate echipele românești, cu toate că a învins în deplasarea de la CSKA 1948. ”Cum vi s-a părut? Mie FCSB mi s-a părut cea mai slabă, și prin prisma adversarului, această clonă de la bulgari. FCSB mi s-a părut cea mai neconvingătoare, poate și pentru că știam că nu au adversar grozav.

Adversarii echipelor românești în Europa, ironizați la Fanatik SuperLiga

Cel mai bun joc, la bătaie cu CFR-ul, Sepsi, echipă solidă, puternică, victorie importantă, multe ocazii ratate de echipa lui Ciobotariu. Ca joc CFR lângă, surpriză plăcută, Adana are jucători de super calitate, CFR a avut cel mai tare adversar. Farul încă se caută, bine că a câștigat. Sunt ceva probleme, important e că a câștigat, eu cred că se va califica Farul. De acord că FCSB e cea mai neconvingătoare?”, și-a început Ivanovici discursul.

, analistul FANATIK SUPERLIGA. ”Așa cum am spus și scris, nu mai îmi fac iluzii ca să am deziluzii, eu doar mă bucur de fiecare moment. Îmi dau seama de cât de jos am putut să ajungem, atunci ca să putem să urcăm trebuie să știm să ne bucurăm de fiecare moment. Mă bucur că am strâns puncte în astea 4 meciuri, că am marcat, mă bucur că n-au fost surprize ca în turul precedent, ca o echipă mai slab cotată să ne bată, cel puțin pe Transfermarkt.

Deși pe viu mi s-a părut Sheriff echipa superioară, ca o comparație. Cel mai mult mi-a plăcut CFR Cluj, mi-a plăcut cel mai mult din ce am văzut”, a completat Vochin. ”A văzut cineva toate meciurile integral?”, a replicat Horia Ivanovici, spre amuzamentul celor aflați în studio. ”A, avut un laptop și un televizor, mai mult n-am putut. Ca joc mi-a plăcut CFR, cel mai important rezultat, a avut un adversar dublu cotat față de CFR”, a replicat Vochin. În general toți cei prezenți în studio au fost de acord că cel mai greu adversar posibil pentru echipele românești au fost turcii de la Adana, în timp ce bulgarii de la CSKA Sofia și CSKA 1948 au fost mai mult decât modești.

, a jucat cu echipă de 40 de milioane, e piedică importantă. Invers, de partea cealaltă, Farul a câștigat meciul, puncte pentru România, opțiune pentru calificare, dar nu pot să rămân sceptic când tu ai valoare de 20 de milioane și jocu cu unii de 6 milioane. Nu mi se pare absolut deloc în regulă.

Sepsi rămâne premianta overall, rezultatul e foarte bun, e ca și calificată, dar să nu se culce pe ureche. Am mai avut o confirmare, care mă bucură, deși eu sunt bulgar într-o proporție destul de importantă, suntem mai buni ca bulgarii. La turism nu suntem, dar la fotbal suntem mai buni”, a completat Andrei Vochin.

Mai mult, jurnalistul nu s-a ferit de cuvinte și a mărturisit că nu înțelege cum cei de la CSKA Sofia, care au fost umiliți pe teren propriu de Sepsi OSK, pot avea un buget anual de 16 milioane de euro. Asta, în condițiile în care mulți fotbaliști ai bulgarilor păreau cel puțin ieșiți din formă, deci o necunoaștere clară a fenomenului sportiv pentru conducătorii lui CSKA Sofia.

”Ne-am obișnuit cu binele, pe ce stadioane au jucat marii noștri jucători, pe stadioanele ăstea bulgarii evoluează și în 2023. Măcar așa să apreciem. Fotbalul lor, când discuți despre o echipă mai bine cotată decât Sepsi din punct de vedere al bugetului. Bugetul lor ar fi de 16 milioane, înseamnă că au un asemenea know how de prost, că împrăștie bani aiurea la niște, am văzut niște grăsani pe teren acasă, nu sunt fit, ce să zic”, a concluzionat Andrei Vochin.

