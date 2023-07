Șumudică, sincer: “CFR Cluj are zero la sută șanse cu Adana în Conference”

Fostul antrenor al clujenilor a spus la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că Adana Demirspor are o misiune ușoară și nu îi dă nicio șansă fostei campioane a României.

Marius Șumudică, sincer despre șansele lui CFR Cluj cu Adana Demirspor

și a vorbit despre șansele lui CFR Cluj în duelul cu Adana Demirspor, în turul 2 preliminar al Conference League, fiind de părere că fosta sa echipă nu poate trece peste formația din Turcia.

„Zero la sută! Nicio șansă nu are CFR-ul! Eu vorbesc valoric, știind ceea ce înseamnă Adana, știind atmosfera de pe stadion, știind valoarea jucătorilor.

Acum, că balanța se poate înclina datorită unor probleme care pot apărea, și aici mă refer la un cartonaș roșu, la ceva ce dezechilibrează în timpul jocului forțele”.

„Adana se bate anul ăsta la campionat!”

că Adana Demirspor se luptă pentru câștigarea campionatului în Turcia în acest sezon, motiv pentru care nu îi dă nicio șansă lui CFR Cluj în turul doi preliminar Conference League.

Valoarea întregului lotul a lui Adana Demirspor valorează 42.200.000 de euro, iar cel mai bine cotat jucător din lotul turcilor este nigerianul Henry Onyekuru, care are o cotă de piață de 5.500.000 de euro, conform transfermarkt.com.

„Atunci, există această posibilitate și se poate întâmpla o surpriză. Dar pentru mine, să-i scoată CFR-ul ar fi o mare, mare, mare surpriză”, a continuat Marius Șumudică.

„Din punctul meu de vedere, sunt zero la sută șanse. Adana se bate anul ăsta la campionat!”, a mai spus Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

