Afacerea cu care Ana Maria Mocanu vrea să dea lovitura în România: “Dacă puneam preț pe bani, acum aveam mai mulți”

Ana Mocanu, controversata fosta asistentă a lui Dan Capatos, are planuri mari de viitor! Vrea să-și lanseze afacerea cu produse cosmetice naturiste în România, să se așeze la casa ei și să devină mamă.

Ce face Ana Maria Mocanu, după ce s-a retras din televiziune. Din ce câștigă acum bani

În cadrul unui interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, fosta asistentă a lui face dezvăluiri neștiute despre viața ei din trecut și din prezent. Anamaria Mocanu ne povestește despre familia, surorile și copilăria ei. Ne dezvăluie ce calități ar trebui să aibă bărbatul vieții ei, cu ce se ocupă acum în Anglia și cât de mult s-a folosit de frumusețe atunci când a vrut să obțină ceva. Își aduce aminte cum și-a crescut singură surorile, cum a rămas pe cont propriu de la 15 ani și cât de rău i-au făcut informațiile mai puțin adevărate din presă. Ana Mocanu ne spune cât de importanți sunt banii pentru ea și ne dezvăluie cele mai cumplite frici ale ei. Fosta asistentă TV mărturisește că una dintre cele mai mari dorințe este să devină mamă, nu de unul, ci de doi copii.

ADVERTISEMENT

”Aștept să-mi trimită Dumnezeu binecuvântarea de a fi mamă”

Ai plecat de ceva timp în Anglia. Cu ce te mai ocupi?

-În prezent mă ocup de evenimentele publice la care particip, filmez videoclipuri, am contracte de imagine și am afacerea cu cosmetice naturiste pe care vreau să le aduc și în România. Fac naveta România-Anglia în fiecare săptămâna dacă trebuie să particip la emisiuni.

Ana Mocanu vorbește despre relația cu părinții ei: ”De la 15 ani, am avut un tutore legal”

Cum a fost copilăria ta? Îți mai aduci aminte vreo întâmplare memorabilă?

-Copilăria mea nu a fost chiar ușoară. Ai mei erau plecați foarte mult în străinătate, iar pe mine m-au lăsat cu un tutore legal. De la 15 ani am fost singură și am avut niște responsabilități. Tutorele avea grijă de noi, cu ai mei vorbeam zilnic la telefon, dar aveam responsabiltăți față de surorile mele în primul rând.

ADVERTISEMENT

”Furam flori și le vindeam ca să ne luăm dulciuri”

Am făcut și eu multe prostii. Când eram mică furam flori cu sora mea din grădinile vecinilor, le legam cu ață și mă duceam să le vând oamenilor. Din banii luați ne cumpărăm dulciuri și nici florile nu ni le lua nimeni, că eram copii. Țin minte că, într-o zi, verișorul nostru ne-a păcălit și ne-a luat toți banii. Tot cu el ne jucam într-o zi darts. Aruncam cu săgețile și mi-a dat una în picior. M-am chinuti mult să o scot, pentru mine a fost un moment tragic.

Cum te-ai înțeles cu surorile tale? Vă iubeați, vă mai băteați?

-Când eram mai mici ne certam, dar am fost mereu unite. Mama ne-a învățat să fim responsabile de mici, așa cum ne jucam știam să facem și curat împreună, să strângem toate jucăriile. Țin minte că am opărit-o pe sora mea mijlocie cu ceai, i l-am vărsat din greșeală pe picior. Era bine că nu făceam toate 3 nebunii în același timp. Între mine și sora mea cea mică este o diferență de 7 ani, ea a crecut mai mult cu ei, au luat-o peste tot. Eu am stat mai mult cu Gabriela, cea mijlocie. Când s-a întors Mihaela avea 14 ani, altă dramă, vroia cu mine peste tot în cluburi și mereu se supăra dacă nu puteam s-o iau.

ADVERTISEMENT

Ana Mocanu, un mic Dennis, pericol public la grădiniță :”Le spuneam că e sânge, speriam 10 copii odată”

Cum era la școală? Erai șefa clasei, luai toate deciziile? Îți plăcea vreo materie în mod special?

-Nu eram șefa clasei pentru că mereu am fost mai zbanghie. Și la grădiniță mă dădeam cu dude pe mâini și le spuneam că e sânge, și așa reușeam să sperii 10 copii odată. La școală eram liniștită, la purtare am avut mereu notă mare și mi-a plăcut mult Limba Română. Matematica însă nu mi-a plăcut deloc, dar am reușit să nu rămân corigentă. Eu nu am reușit niciodată să tocesc, tot ce prindeam, prindeam din zbor, așa am rămas și acum.

ADVERTISEMENT

Ce spune Ana Maria Mocanu despre frumusețe: ”Recunosc că m-am folosit de acest lucru”

Ai fost conștientă vreodată de frumusețea ta?

-Când eram mică nu am prea avut încredere în mine, dar când am mai crescut mi-am dat seama că frumusețea este un atu și trebuie să recunosc că m-am folosit de asta. Merg pe premiza că vorba dulce mult aduce. Sunt o fire pozitivă și transmit oamenilor o energie foarte bună. Majoritatea femeilor ar trebui să se folosească de un zâmbet și de o privire.

ADVERTISEMENT

Cum arată bărbatul ideal pentru Ana Mocanu? ”Este nevoie de multă iubire și de respect”

Cât de greu este acum să ai, din nou, încredere într-un bărbat?

-Este foarte greu în ziua de azi să mai ai încredere în cineva. Ar trebui să fie un bărbat bun, cu un simț al umorului dezvoltat, responsabil, să-mi construiesc un viitor alături de el, să am o chimie cu el. De asemenea mai este nevoie de multă iubire și de respect. Dacă le ai pe astea două te poți descurca cu restul.

Când te simți pregătită să devii mamă?

-Eu mă simt pregătită de la 18 ani, din cauza surorilor mele pe care le-am crescut. Acum…când o vrea Dumnezeu. O să-mi trimită binecuvântarea lui de fi mamă și să ști că n-o să spun nu, pentru că îmi plac enorm copiii și îmi doresc doi.

Ana Mocanu, între trecut și prezent: ”Sunt mai rezervată și mai calculată”

Privind în urmă, cum era Ana de acum 10 ani și cum este Ana de acum? La câte a trebuit să renunți?

-Ana de acum 10 ani nu prea s-a schimbat foarte mult. Poate sunt puțin mai ponderată și mai calculată în luarea deciziilor. Când eram mai mică nu cântăream toate lucrurile, acum stau și mă gândesc mult. Prietenii mei pe care-i am de 17 ani îmi spun că nu m-am schimbat major, poate am devenit mai rezervată. Nu a trebuit să renunț la prea multe. Odată cu experiențele mele, cu viața, cu domeniul de activitate și cu familia m-am obișnuit să fiu acum mai atentă la unele aspecte.

Când ai făcut cel mai mare compromis?

-Să știi că nu prea am făcut compromisuri. Cred că aveam mult mai multe dacă făceam, ce n-au visat alții și n-au sperat vreodată. Eu sunt un om care nu fac compromisuri, la mine e ori la bal ori la spital. Poate doar dacă este absolut necesar să fac acest lucru.

Cum a ajuns Ana Maria Mocanu să lucreze în televiziune: “Mi-aș fi dorit să am mintea de acum și atunci”

Când ai început munca în televiziune era mică. De ce te-ai ‘lovit’ cel mai tare?

-Viața în televiziune și viața publică au părțile lor bune și rele. Când intri în lumea asta trebuie să-ți asumi. Eu nu am fost conștientă de ce înseamnă televiziunea. Am avut o chemare pentru asta, dar nu am știu exact ce implică. Și atunci au fost anumite momente, acum cântărindu-le, pe care le regret, așa cum regret anumite decizii luate la un moment dat. Consider însă că toate au contribuit la omul care sunt astăzi. Mi-aș fi dorit să am mintea de acum și atunci.

Dacă priveșți pozele tale de acum 10 ani, cum ți se par acum? Te vezi foarte schimbată?

-Apropo de asta, am găsit o poză cu mine de acum 16 ani. I-am arătat-o unui prieten foarte bun și m-a recunoscut imediat. Am niște acum, dar trăsăturile sunt aceleași.

“Dacă cineva are o stare proastă mi-o poate transmite foarte repede”

Ce lucruri te întristează și ce te face fericită?

-Mă întristează tot ce nu este bine în jurul meu și al prietenilor mei. Eu empatizez cu oamenii, așa am fost mereu, dacă cineva are o stare proastă mi-o poate transmite foarte repede mie. Pot să trec de la o stare la alta destul de repede. Fericită mă fac muzica, oamenii din jurul meu, familia și prietenii, cafeaua și soarele, munca mea, natura.

Când ți-a fost cel mai frică?

-Am avut multe momente când mi-a fost frică, unul din ele a fost când am sărit cu parașuta. Am zis gata, s-a terminat când am simțit că mă aruncă, nu am crezut că o să ajung vreodată jos.

Dacă ar fi să o iei de la început, ce greșeli nu ai mai repeta?

-Aș face fix la fel, pentru că, așa cum ți-am spus, toate au constribuit la omul care sunt azi și eu cred că sunt un om bun și sufletist, grijuliu și atent. Deci cred că le-aș face pe toate la fel. Poate au fost două sau trei momente în viața mea la care aș fi vrut să mă gândesc mai bine.

“Spuneam că am treabă, iar eu eram în casă și plângeam” își aduce aminte Ana Mocanu de articolele scrise despre ea

Te-a afectat ce-a scris presa despre tine?

-Au fost momente când nu răspundeam la telefon, nu citeam articolele, nu doream să știu ce s-a scris. Spuneam că am treabă și că sunt ocupată iar eu eram în casă și plângeam. Am fost supărată, revoltată uneori. Am și eu emoțiile mele că nu sunt de fier. Dar viața te călește, la un moment dat am trecut peste ele și nu le-am mai pus la suflet.

Care a fost cel mai îngrozitor moment din viața ta?

-Cred că în momentul în care m-am trezit singură, fără familie, și a trebuit să iau toate deciziile singură, atunci mi-a fost frică și a fost rău de tot. Părinții au fost alături de noi, ne-au sprijinit și ne-au iubit, și noi la fel pe ei și lucrurile au mers bine până la urmă.

Cât contează banii pentru Ana Mocanu: ”Dacă puneam preț pe ei, acum aveam mult mai mult”

Ce importanță au banii pentru tine?

-Eu nu pun preț pe bani, dacă puneam poate acum aveam mult mai mult. Consider că banii sunt făcuți pentru a circula și cel mai de preț dar în viață asta este sănătatea, familia și credința. Pe mine mă ajută foarte mult să cred în Dumnezeu. Banii, din punctul meu de vedere, azi îi ai mâine nu-i mai ai, și tot așa. Dacă ai sănătate însă, te descurci cu toate.

Spune-mi trei calități și trei defecte ale tale.

-La defecte recunosc că sunt foarte rea de gură, dacă mă enervezi nu se mai poate sta lângă mine, este ceva ce nu pot să stăpânesc. Apoi sunt un pic supărăcioasă și mai orgolioasă. Știu că lucrurile astea nu prea ajută. Iar la calități sunt mereu zâmbitoare, am o energie bună, muncesc foarte mult.

Ce înseamnă, pentru tine, ACASĂ?

-Pentru mine înseamnă familie, prieteni și surori, o cină bună, un pahar de vin, oameni aproiati și dragi sufletului meu.