Afacerea cu care un tânăr arădean a dat lovitura. Cum a ajuns să vândă un ou cu 150 de lei

Afacerea cu care un tânăr arădean a dat lovitura. Cum a ajuns să vândă un cu 150 de lei, după ce a moștenit pasiunea pentru păsări exotice de la figura paternă. Are în gospodărie numeroase specii de care se ocupă.

Business-ul cu care s-a îmbogățit un tânăr din Arad. Scoate la vânzare un ou cu suma de 150 de lei. Despre ce pasăre e vorba

Denis Caba este un tânăr de 19 ani din Arad care are un business cu ajutorul căruia a ajuns să se îmbogățească. Adolescentul studiază la Universitatea de Ştiinte Agricole din Cluj Napoca, de mic iubind păsările.

ADVERTISEMENT

Așa a ajuns să adune numeroase exemplare în gospodărie. În prezent, fermierul crește aproximativ 700 de păsări rare, de la unele din ele reușind să vândă ouă cu sume foarte mari. Un singur ou de emu este scos pe piață cu 150 de lei.

Struții emu sunt mândria tânărului din Arad care spune că pe timpul iernii aceștia fac circa 25 de ouă, de aici și prețul exorbitant. De asemenea, suma pentru care se poate cumpăra un pui din această pasăre rară este 125 de euro.

ADVERTISEMENT

„Ouăle de emu ajung undeva la 600-700 de grame, echivalentul a 15, 20 de ouă de gaină. La începutul sezonului sunt la 150 de lei bucata, iar pe final de sezon 100 de lei, le trimitem atât în țară, cât și în afară.

Un păun poate să pornească de la 100 de euro şi poate să ajungă chiar şi al 600, 700, 1.000 de euro în funcţie de culoare. Depinde foarte mult de cum sunt crescute, dacă sunt crescute lângă om automat că vor fi mult mai blânde”, a spus arădeanul pentru .

ADVERTISEMENT

Femelele de struț emu depun ouăle la fiecare 2-3 zile, acestea având coaja groasă de 1 mm și o culoare verde închis. Lungimea unui ou este de aproximativ 6 cm și are o greutate de 700 – 900 grame. În plus, un ou făcut de această pasăre este echivalent cu 10-12 ouă de găină.

Denis Caba, țeluri înalte

Denis Caba are țeluri înalte și speră să ajungă anul acesta la 1.000 de exemplare. În plus, vrea să aibă succes în continuare, mai ales că ouăle pe care le are de pe urma fermei sale ajung în cele mai îndepărtate țări din lume.

ADVERTISEMENT

Cuba, Pakistan sau Algeria sunt doar câteva regiuni unde tânărul din Arad exportă în momentul de față. Pe lângă papagali, prepeliţe, raţe şi turturele, afaceristul creşte în ferma sa unele dintre cele mai rare specii de păuni.