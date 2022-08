Afirmație șocantă a unui arbitru FIFA din Brazilia, Igor Benevenuto: ”30-40% dintre oamenii din fotbal sunt gay sau bisexuali”

În urmă cu trei săptămâni, într-un podcast produs de rețeaua media braziliană Globo, Igor Benevenuto s-a eliberat. A recunoscut public că este gay. Și spune el, a avut parte de o ”renaștere”, și că și-a recâștigat dreptul la viață.

Într-o altă industrie, deja nu mai este o știre. În fotbal însă, întâmplător sau nu, a fost între cei care, deși figurau pe lista lărgită, nu vor se vor regăsi, în camera VAR, la Cupa Mondială din Qatar. Este motivul în care, confesându-se pentru Der Spiegel, a afirmat, tranșant, că este timpul ca lucrurile să se schimbe. Mai ales că, spune el, peste o treime dintre oamenii din fotbal sunt gay sau bisexuali!

”Arbitri, jucători, antrenori, căsătoriți, cu copii… cu viață dublă, asta este realitatea”, afirmă Igor Benevenuto

Igor Benevenuto are 41 de ani. Și este arbitru de 24. Oficiază în Campeonato Brasileiro din 2012 și este un oficial VAR la nivel internațional.

Cupa Mondială din Qatar putea reprezenta un nou moment important pentru cariera sa. Însă, poate tocmai pentru că era vorba despre cel mai important moment pentru fotbalul mondial, a ales tocmai acest moment pentru a se elibera.

”Sunt gay, sunt atras de bărbați și fotbalul este un sport în care am crescut și pe care am ajuns să-l urăsc pentru că nu suportam mediul plin de machism și prejudecăți.

Alături de prieteni, am fost întotdeauna o persoană extrovertită, fericită. Dar în fotbal, am pus bariere. Am fost întotdeauna cel mai agresiv, ignorant și nepoliticos tip din cameră.

De ce? Pentru că atunci când vei deveni genul ăsta de persoană, nimeni nu va dori să se apropie de tine.

„Nu am vorbit prea mult cu alții. M-am închis, am pus această privire serioasă, impenetrabilă. Am vrut să țin oamenii departe. A fost dureros, pentru că nu eram eu. A trebuit să-mi creez o persoană care să fie complet opusul a ceea ce sunt.

Aceasta a fost masca mea – personajul pe care l-am creat pentru a supraviețui. Macho. Drept.

Pentru a supraviețui, am inventat o versiune falsă a mea. În sfârșit pot fi eu însumi, o persoană normală”, spune el.

În Brazilia, homosexualitatea e considerată o boală tratabilă

Benevenuto a explicat și modul în care a fost privit. Dar și motivul pentru care cei cu o astfel de orientare preferă să o ascundă de ceilalți.

”Este repulsie – pentru ei, ești o bucată de gunoi. Pentru că ești atras de oameni de același sex, nu ești nimic și nu ești nimeni. A fost foarte greu să fiu în preajma acelor oameni atâția ani și încă este.

Iar fotbalul? Este total masculin, heterosexual, un sport pentru bărbați. Dacă nu te încadrezi în acel stereotip, nu poți participa.

Cunosc jucători care își trăiesc viața ascunși la vedere. Este o existență clandestină. Ei știu că ar exista o reacție – că ar fi suprimați sau excluși dacă ar ieși să își recunoască identitatea”, a declarat arbitrul.

Pentru a continua, oferind o imagine a modului în care este tratată homosexualitatea în Brazilia. ”În țara mea, homosexualitatea este văzută ca o boală asemănătoare alcoolismului, care poate fi depășită.

Am crezut-o ani de zile. Am suferit de depresie și am trecut prin vremuri întunecate. Obișnuiam să mă rog lui Dumnezeu pentru a scăpa de această boală.

Din păcate încă există prejudecăți. Nu mă aștept ca situația să se schimbe complet în timpul vieții. Dar pot fi totuși o picătură în oceanul schimbării”, recunoaște el.

Un semnal de alarmă

Demersul său își dorește și altceva. Să atragă atenția asupra unui fenomen despre care, atât pentru Globo, cât și, acum, pentru Der Spiegel, spune Benevenuto, are amploare.

”M-am gândit la toate acestea. Dacă trebuie să fiu purtător de cuvânt pentru a schimba lucrurile, voi fi. Există oameni acolo care suferă intens. Dacă pot ajuta o persoană să-și îmbunătățească viața, asta înseamnă ceva.

Acesta este secolul 21. Nu putem continua cu comportamentul retrograd din trecut. Trebuie să schimbăm atitudinile.

Sunt arbitri, jucători, antrenori, căsătoriți, cu copii, despărțiți, cu viață dublă, există de toate. Existăm și merităm dreptul să vorbim despre asta, să trăim normal”, afirma, acum câteva săptămâni.

. ”Să ținem cont de toți oamenii implicați în fotbal: oficiali, antrenori, jucători și arbitri. Între 30 și 40 la sută sunt homosexuali sau bisexuali, sau au făcut ceva la un moment dat cu un alt bărbat.”