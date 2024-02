Alarmă cu pacienți evacuați la Spitalul Județean din Buzău. „Ieșiți afară! Afară!”

Un număr 18 pacienţi şi patru cadre medicale au fost evacuate vineri din Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, după ce a apărut o defecțiune la o instalaţie de oxigen din cadrul secției de primiri urgențe, defecțiune care s-a manifestat prin degajare de fum.

Inițial, pompierii din Buzău au fost anunțați că a izbucnit un incendiu la spitalul județean, ceea ce a determinat mobilizarea tuturor resurselor disponibile din dotarea ISU Buzău, de teama unei catastrofe similare celor în timpul pandemiei de Covid-19.

„Se deplasează toate autospecialele disponibile la Detaşamentul de Pompieri Buzău. Au fost evacuaţi 18 pacienţi şi patru cadre medicale. Incendiul nu se confirmă. A fost vorba despre o defecţiune la o instalaţie de oxigen”, a transmis ISU.

Incidentul a avut loc la orele amiezii, alarma dându-se după ce unitatea de primiri urgențe s-a umplut de fum. Sursa a fost identificată drept instalația de oxigen, ceea ce a determinat cadrele medicale să dispună a pacienților de teama unei explozii.

„Ieşiţi afară, atât. Ieşiţi afară. S-a întâmplat ceva cu o țeavă de oxigen. A făcut buf. Afară! Afară!”, a declarat un pacient pentru . „Mă gândeam ce s-a întâmplat în spitale din toată ţara – că se întâmplă minuni – şi era să se întâmple şi la Buzău”, a spus un altul.

Temerile cadrelor medicale era legate în special de pacienții care nu se puteau deplasa. „A ieşit pe geam cineva a dat telefon la pompieri alarma şi am ieşit afară. Am luat pacientul în pielea goală şi am ieşit cu el în curte”, a spus un medic.

La operațiunea de evacuare au participat chiar și pacienții valizi care au început să intre prin saloane căutând să-i ajute pe cei care nu se puteau deplasa singuri. La scurtă vreme, au sosit și pompierii și polițiștii.

Situația a devenit și mai dificilă întrucât ambulanțele au continuat să aducă și alți pacienți care aveau nevoie de îngrijiri în regim de urgență, astfel că medicii au trebuit să amenajeze un centru de triaj chiar în curtea de la spitalul județean.

Secția de primiri urgențe de la Spitalul Județean Buzău este închisă parțial până când defecțiunea va fi remediată și nu va mai exista un pericol pentru pacienți. Deocamdată, aceștia sunt redirecționați către secțiile de chirurgie.