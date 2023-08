Alertă de copil dispărut în București. A fost folosit sistemul Ro-Alert

Pe data de 4 august, în jurul orei 18:30, românii au primit un mesaj de tip RO-Alert, prin care au fost anunțați că Solyom Elena Mihaela, o tânără în vârstă de 11 ani, a dispărut din satul Afumați, comuna Afumați, județul Ilfov.

O fată de 11 ani a dispărut

Minora a plecat voluntar de acasă și nu s-a mai întors. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, există indicii că aceasta frecventează Bucureștiul și localitățile din județul Ilfov, precum Orasul Voluntari, comunele Afumați și Ștefănești.

Semnalmentele minorei dispărute sunt următoarele: înălțimea de 1,70 m, greutatea de 60 kg, constituție atletică, fața ovală, păr negru și lung, ochii căprui.

Semnalmente: înălțime 1,70 m; greutate 60 kg, constituție atletică; fața ovală, par negru, lung, ochii căprui. Orice informație va fi transmisă la numărul unic pentru apeluri de urgenta 112″, se arată în mesajul transmis prin RO-Alert.

În momentul de față, să ofere orice informație relevantă despre locația sau traseul urmat de Solyom Elena Mihaela, contactând numărul unic pentru apeluri de urgență, 112.

Aceasta nu este singura dispariție de copil înregistrată în România în ultimele luni. Potrivit IGPR, s-au înregistrat peste 3.000 de cazuri de persoane dispărute în primele luni ale anului 2023.

Poliția apelează la cetățeni

Printre cei dispăruți, se regăsesc mulți minori care . Cu scopul de a facilita identificarea acestor persoane, autoritățile au implementat un sistem de tip RO-ALERT, în funcțiune din septembrie 2022.

Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute prevede că orice individ care observă persoane dispărute are obligația de a transmite toate detaliile relevante către autorități, pentru a contribui la găsirea acestora. Sperăm ca Solyom Elena Mihaela și toți ceilalți copii dispăruți să fie găsiți în siguranță și să revină acasă în cel mai scurt timp posibil.