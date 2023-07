Alertă în Gorj: copil mușcat de viperă. Intervine elicopterul SMURD

Incident grav în județul Gorj: un copil a fost mușcat de o viperă veninoasă. Întrucât minorul trebuie dus de urgență la un spital, în zonă a fost trimis un elicopter SMURD.

Un copil a fost mușcat de viperă în Gorj. Elicopterul SMURD intervine

Alerta de duminică s-a dat în zona Valea Cernei. Aici, un copil aflat alături de părinți a fost mușcat de o viperă. Alarmați, . În ajutorul copilului a fost mobilizat și elicopterul SMURD.

”O nouă alertare pentru salvamontiștii gorjeni, tot în Valea Cernei, masivul Godeanu, unde un copil a fost mușcat de viperă. A fost alertat elicopterul SMURD-IGAV din POA Caransebeș care va aștepta mașina cu care este coborât copilul în apropierea orașului Herculane”, se arată într-un comunicat emis de .

Până în acest moment nu se știe cu exactitate starea în care se află victima. Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România a declarat, la , că minorul trebuie să ajungă de urgență la un spital.

Salvatorii încă nu știu cât venin i-a fost inoculat de reptilă. ”Trebuie dus de urgență la un spital. Nu știm încă cât de mult venin i-a fost inoculat. Va merge pe stadionul din Herculane unde va fi așteptat de un elicopter”, a spus Cornoiu.

Sfaturi în cazul în care suntem mușcați de o viperă

Șeful Salvamont România mai spune că sunt destul de cunoscute. Acestea preferă zonele de stâncă. El are și recomandări pentru turiști: ”sfatul nostru este să nu încercăm să le prindem sau să le agităm. Sub aceste pietre de munte, sub lemne, se pot afla aceste reptile periculoase”.

Sabin Cornoiu oferă și pașii de urmat în cazul în care am fost mușcați de aceste reptile veninoase. Este extrem de important ca victima să nu fie mișcată și să fie anunțați salvatorii montani.

”E important de spus că nu se moare atât de des din mușcătura de viperă. Poate să fie un caz cu puțină inoculare de venin sau cu mai mult. Situațiile diferă una de alta.

Trebuie să evităm cât mai mult ca persoana mușcată să se miște. Ea trebuie să stea liniștită, nu este indicat nici garoul, nici arsura, trebuie să așteptăm echipele de salvare montană. Dacă avem un mijloc de transport, putem duce persoane mușcată spre un centru medical”, mai spune șeful Salvamont.