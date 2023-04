Alex Bourceanu, dezvăluiri fulminante din perioada FCSB. Detalii despre bătaia cu Tamaș: „S-a stricat petrecerea”. Video

Alex Bourceanu e pe cale să devină antrenor, iar fostul mijlocaș al FCSB se gândește să antreneze la echipa lui Gigi Becali. „Gladiatorul” regretă și acuma conflictul cu Gabi Tamaș, petrecut la aniversarea a 12 ani de căsnicie.

Alexandru Bourceanu, schimbări radicale: „Principalul scop e de a deveni un antrenor foarte bun”

Fostul fotbalist are probleme din cauza carnetului de antrenor, însă și-a schimbat radical viața. Dezvăluiri ale lui „Gatusso” al FCSB la Fiță cu Adiță: „De la o vreme fac mai multe lucruri, toate cu scopul de a evolua. Principalul scop e de a deveni un om mai bun și de a deveni un antrenor foarte bun. Toate aceste lucruri necesită efort.

Alimentația încerc să fie cât mai aliniată cu acest proces, pentru a maximiza dezvoltarea mea. E o diferență foarte mare între ceea ce înseamnă să fii jucător și cu totul alt lucru să ai grijă de un întreg lot”.

și-a adus aminte de cele mai importante momente din carieră, presărate însă cu destule probleme: „Al doilea an la Steaua/FCSB a fost cea mai frumoasă perioadă din cariera mea, când am câștigat titlul 24, încununată cu transferul la Trabzonspor.

Acea perioadă nu a fost cea mai bună, apoi am avut 3-4 ani foarte răi, în care m-am accidentat de două ori cel puțin! Apoi am avut un an extraordinar în Rusia, încunată cu o fractură de peroneu”.

Alex Bourceanu, convins de Gigi Becali să vină la FCSB: „M-a cucerit cu asta”

Patronul FCSB l-a surprins pe Bourceanu: „Eram la Timișoara. M-a sunat Gigi Becali și mi-a explicat ce voia să facă. Mi-a zis: Gata, Alex, deseară punem numărul 55 pe tricoul roș-albastru! M-a cucerit cu asta. Știa numărul cu care joc la club. La echipa națională jucasem cu 15. Mi-am dat seama că vrea cu adevărat să fiu în echipă”.

Relația cu Gigi Becali a fost însă cu suișuri și coborâșuri: „Nu s-a luat de mine, ba chiar mi-a dat încredere să vorbesc în fața grupului. Când venea în vestiar spunea că el trebuie să vorbească și dacă avea ceva de transmis o făcea prin mine. A accelerat acel proces de la nu știu să fiu căpitan la a ști mai bine să fiu căpitan.

M-a criticat în ultima parte la FCSB, sezonul 2016-2017, în acea toamnă. Au fost momente în care m-a criticat pe bună dreptate, dar și alte momente în care nu meritam”.

Regretă și acum bătaia cu Gabi Tamaș. În ce condiții ar accepta să vină antrenor la FCSB

există un singur scenariu în care ar accepta o eventuală ofertă de la Gigi Becali: „Nu aș accepta să vin antrenor la FCSB. Din punct de vedere sportiv. Dacă aș fi într-o situație financiară în care trebuie să câștig bani cu orice preț, atunci da! Fără nicio problemă”.

Adiță Voicu, realizatorul emisiunii produse de canalul theXclusive i-a adus aminte de un moment mai tensionat petrecut la FCSB: „Bourceanu cu fratele lui, bătaie cu Gabi Tamaș! A doua zi la 8 dimineață, Gabi Tamaș mă sună: ‘Vino să mă fardezi! Adu-mi un make-up artist de-ăla că nu pot să mă duc așa la antrenament…’.

Bourceanu nu își aduce aminte deloc cu plăcere de acel incident, chiar dacă nu a fost el cel care a ieșit mai șifonat: „Era Costel Gâlcă antrenor. Nu e o întâmplare fericită asta. Eram simpatici dacă nu s-ar fi întâmplat. Și dacă mă gândesc la nevastă-mea, s-a stricat petrecerea. Erau 12 ani de căsătorie.

Nu e o chestie care să îmi facă plăcere. Nu e ceva ce mă definește. A fost o situație neprevăzută și pur și simplu s-a întâmplat. Bineînțeles că am rămas prieteni”, a mai spus fostul fotbalist, la „Fiță cu Adiță”.