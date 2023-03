Alex Delea, înșelat înainte să plece la Survivor România: „Ce durere în inimă!”

Alex Delea, câștigătorul sezonului trecut al emisiunii Survivor România, a explicat care este cel mai nare regret al său, dar și cum a fost trădat de prima fată care l-a făcut vreodată să se îndrăgostească.

De ce își regretă Alex Delea tatuajele. Pe unul dintre ele a încercat să-l scoată

Alex Delea, a fost invitat în emisiunea Vorbește lumea, unde și-a amintit de copilărie și a jucat Adevăr sau Provocare. El s-a distrat pe cinste, a dansat pe manele alături de moderatorii show-ului, dar a și făcut dezvăluiri neașteptate.

Astfel, Alex Delea a spus care este unul dintre cele mai mari regrete ale sale. Vedeta Pro TV a mărturisit că dacă ar putea și-ar scoate toate tatuajele, pentru că are impresia că nu-l mai reprezintă, chiar dacă sunt făcute pentru familia lui, de care este foarte apropiat.

„E ceva ce nu mai pot scoate de pe mine niciodată. Le-am făcut la 18 ani și eram foarte bucuros când le-am făcut, dar majoritatea oamenilor care se tatuează, o fac doar de dragul de a o face. Eu aveam 18 ani, slăbuț.

Nu aveam cu ce să mă mândresc, așa că am zis să-mi fac tatuaje. Am vrut să le scot, aici am cicatrice, dar nu mai pot face asta din păcate. Toate tatuajele sunt pentru mama mea, bunica mea, mătușa mea și verișoarele mele, dar eu nu le mai vreau”, a mărturisit Alex Delea.

Alex Delea, rănit în dragoste înainte de Survivor România

De asemenea, întrebat despre prima iubire, Alex Delea a explicat că s-a îndrăgostit cu adevărat abia la 22 de ani, dar nu a fost așa cum și-a imaginat. și, mai mult, l-a înșelat. Totuși, după ce a câștigat competiția de la Pro TV, tânăra l-a căutat.

„Prima dată s-a întâmplat când eram mai mititel, dar nu știam ce înseamnă. Îmi plăcea de o fată, dar aia nu se pune, că eram prea mic. Prima mea dragoste cu adevărat ar fi în 2019. Aveam 22 de ani. S-a întâmplat grav. M-am îndrăgostit de o fată care nu s-a îndrăgostit de mine. Ce durere.

Am fost și n-am fost împreună. Eu pot spune că sunt foarte prostuț când iubesc. Nu prea știam eu cum mă comport atunci când sunt îndrăgostit de o persoană. Sunt prost rău de tot. Pot spune cum s-a terminat. Eram în Spania și mă uitam de o excursie, de o vacanță în Tenerife.

Am luat biletele, hotel, tot și văd story de acasă de la un prieten. Și în acel story era dânsa cu un dâns. Ea nu știa. Ce durere în inimă. Tu știi ce m-a durut? Eu sunt un om care nu pot să am ură pe mine”, a povestit Alex Delea.