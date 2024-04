Alex Dobrescu, săltat de poliție. Cristina Cioran a cerut ordin de restricție pentru tatăl fiicei sale

Alex Dobrescu a fost săltat de poliție. Cristina Cioran a cerut ordin de restricție pentru tatăl fiicei sale, însă se pare că acesta nu ar fi știut. Astfel, bărbatul a ajuns să aibă probleme mari.

Alex Dobrescu, săltat de poliție

Scandal imens între Alex Dobrescu și Cristina Cioran. Se pare că tensiunile dintre cei doi au atins cote maxime. Menționăm faptul că .

Nimeni nu se aștepta însă ca situația să degenereze. Alex Dobrescu a fost săltat de poliție din cauza unei plângeri depuse de Cristina Cioran. Bărbatul a fost preluat de polițiști de pe stradă, iar mai apoi dus la secția de poliție.

Mai mult de atât, acesta a trăit un șoc în momentul în care și-a dat seama ce se întâmplă. Alex Dobrescu a mers să își ia buletinul personal pentru a putea obține eliberarea certificatului de deces și ajutorul de înmormântare ale mamei sale.

În momentul în care acesta a ajuns la locuința Cristinei Cioran, polițiștii au intervenit rapid. Alex Dobrescu a fost săltat, iar ulterior, ajuns la secție, , cerut chiar de fosta sa parteneră de viață.

Cristina Cioran a cerut ordin de restricție

Bărbatul a fost la un pas distanță să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. El este șocat însă de cum a putut obține fosta sa parteneră de viață un astfel de ordin, având în vedere că, în opinia sa, el nu reprezintă un pericol pentru ea.

”Îmi pare bine că mă revedeți și voi pe cine, că era cât pe ce să primesc 30 de zile arest preventiv. Justiția română iau deciziile corecte. Mama fiicei mele a inventat un ordin de restricție. A făcut o plângere la poliție, a declarat că a fost terorizată psihic și fizic.

Ieri, când am fost să iau buletinul din locuința în care am stat împreună, pentru că mi-a sechestrat buletinul și hainele, în loc să iau buletinul ca să pot să scot certificatul de deces al mamei și ajutorul de înmormântare pe care să îl înmânez serviciilor funerare, am fost săltat din fața casei de polițiști. Mi-au pus cătușele”, a declarat acesta, la Xtra Night Show.

Chiar dacă Alex Dobrescu a fost săltat de poliție, finalul a fost unul decent. Bărbatul spune că unii polițiști s-au purtat frumos cu el, în timp ce alții nu prea. În final însă, este mulțumit de faptul că este liber, iar judecătorii au luat o decizie în favoarea sa.