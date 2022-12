Alexandra Ungureanu face 41 de ani: ”S-au întâmplat lucruri la care nici n-am visat”

Cunoscuta cântăreață Alexandra Ungureanu admite faptul că a venit momentul să facă o schimbare în echipa ei pentru că cea actuală nu este destul de implicată și de dornică să facă totul pentru artistă.

Alexandra Ungureanu face 41 de ani! Ce își dorește artista

De ziua ei, cunoscuta și simpatica artistă Alexandra Ungureanu dezvăluie, la 41 de ani, într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, care este cea mai mare realizare a ei, faptul că a reușit să reziste atâția ani în branșa aceasta.

De asemenea, ea se gândește serios să facă unele schimbări în echipa ei pentru mai multă implicare. Alexandra Ungureanu își amintește de tortul în formă de căsuță pe care i-l făcea mama ei când era mică și recunoaște că își dorește o petrecere memorabilă pe care se gândește să o organizeze încă din vară.

Cunoscuta cântăreață recunoaște că vârsta i-a adus o anumită relaxare, că plăcerea ei cea mai mare este să primească pijamale de ziua ei și spune că uneori să gândește dacă n-ar trebui să se apuce de altceva.

“Sunt mult mai bine ca la 40”

La mulți ani, Alexandra! Împlinești 41 de ani. Ce înseamnă pentru tine acești ani?

-Recunosc că sunt mult mai bine ca la 40, pentru că am avut vremuri grele, depresie înainte să schimb prefixul, nu am vrut să accept această vârstă. După care am văzut că nu s-a schimbat nimic major, sunt tot mai asumată și mai creativă, îmi place relaxarea pe care am căpătat-o odată cu vârsta.

Sunt bine, a fost un an extrem de încărcat, am muncit foarte mult, mi-e și milă mi-e și drag de mine. Nu las frâiele din mâna până nu se face ianuarie, dacă dorm mă blegesc. Acum mi-am făcut un program, la culc la 3 mă trezesc la 8 până termin tot ce am de făcut. De muncă a fost dar ca bani a fost un an mai slab, nu știu ce anume nu s-a legat.

Ce-ți dorești de ziua ta?

-Bani, să nu mă mai stresez că din cauza asta mă îmbolnăvesc, să-mi iau și eu o geantă scumpă, că după ‘Bravo, ai stil!’ am zis că merit și eu ceva frumos. Glumesc, desigur. Sigur că vrea să fiu sănătoasă și starea mea psihică este atât de bună încât nu mai intru în depresie dacă nu-mi ies analizele bine.

Amintiri din copilărie: ”Stăteam mai mult cu oamenii mari și îmi plăceau bancurile cu Ceaușescu”

Cum îți petreceai ziua în copilărie? Ce cadouri primeai de la părinții tăi?

-Anumite aspecte nu s-au schimbat din copilărie, în continuare îmi place să mi se cumpere pijamale. deloc iar acum nu mai are nicio șansă, sper că a renunțat definitiv. Nici prietenii nu mă nimeresc la îmbrăcăminte. Am primit cadouri frumoase de-a lungul timpului: chitară, clapă, microfon. Eu mă bucur de orice lucru, nu numai de ziua mea.

Îmi doresc timp de calitate și o petrecere memorabilă care nu prea are cum să se întâmple între Crăciun și Revelion când toată lumea este plecată. Trebuie să îi organizez pe toți din vară, să închiriez ceva și să fie petrecerea pe care o visez. Când eram mică stăteam mai mult cu oamenii mari și îmi plăceau bancurile cu Ceaușescu.

Aveai vreun fel de tort pe care mama ta îl făcea special în această zi?

-Am avut cartea mea preferată în copilărie, era fascinația copilăriei mele, ‘Când copiii au oaspeți’ se numea cartea. Acolo învățai de la decorațiuni, jucării și dulciuri, ce trebuie să faci să le placă copiilor. Tortul meu preferat a fost cel în formă de căsuță, ornat cu frișcă, s-a dat mama peste cap să-l facă.

”Nu am încă echipa care să facă totul pentru mine”

Care consideri că este cea mai mare realizare a ta de până acum?

-Că am rezistat atâta timp. Eu am fost când sus, când jos. M-am și reinventat, este la naibii de greu și nu prea mi-a dat cineva ceva degeaba. Îmi cer scuze celor care au investit în mine dar nu am simțit că am ajuns la acea echipă care să mă susțină și să facă pentru mine tot că ar trebui să facă. Am nevoie de oameni care să-și dorească să ‘scoată untul’ din tot, care să sune non stop pentru mine, oameni pe care-i dai afară pe ușă și intră pe geam.

Probabil dar a fost prea târziu să preia această treabă. Mi-e greu pentru că toate lucrurile pe care le-am făcut au fost făcute fără compromisuri, ascult și acum cu plăcere toate piesele pe care le-am scos.

Despre incertitudine: “Am momente în care mă gândesc serios dacă nu ar trebui să mă apuc de altceva”

Ai vreun vis pe care nu ți l-ai îndeplinit încă?

-Îmi doresc să mai fac treaba asta cu cântatul mulți ani, pentru liniștea mea să scap puțin de povara incertitudinii, să pot crea liniștită. Am momente în care mă gândesc serios dacă nu ar trebui să mă apuc de altceva. Când o să mă retrag voi face ceva adiacent meseriei mele. Vreau să scot un album de hit-uri, care să însemne ceva pe piață.

Ți-ai sărbătorit vreodată ziua pe scenă?

-Da, de mai multe ori atunci când eram cu Crush. Îmi aduc aminte că eram în Maramureș și a fost o întâmplare simpatică la târgul de Crăciun. M-a prezentat Iuliana Tudor, am cântat apoi au intrat oamenii care erau pregătiți pentru ziua mea. Altă dată am cântat într-un club și a fost foarte frumos. Mi se pare o idee foarte bună să te serbezi pe scenă.

“Mă lupt în permanență cu timpul”

Cum era Alexandra de acum 20 de ani și cum este acum? Ce ai câștigat și ce ai pierdut?

-Am câștigat experiență, în ăștia 20 de ani s-au întâmplat lucruri la care nici n-am visat. Nu credeam că voi avea o carieră și că voi trăi din muzică. Nu îndrăzneam să cred că se vor întâmpla atâtea lucruri faine, am câștigat o relaxare pe care mi-o doream, cred că anii ăștia au trecut cu sens. Sunt și anumite lucruri care nu se vor așeza niciodată, cum ar fi lupta permanentă cu timpul.

Ai vreun tabiet pe care-l faci doar în această zi?

-Nu, de ziua mea îmi place a vorbesc la telefon cu lumea, nu reușesc să răspund la toate mesajele, îmi place să primesc urările care încep de la 12 noaptea. Anul asta o să fiu spontană pentru că anul trecut am avut o stare proastă și, după ora 5, am închis telefonul.