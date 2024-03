Alexandru Mitriță, despre mesajul către coechipieri care a decis totul în Universitatea Craiova – Rapid 2-1: „Vă omor dacă pierdem!

Alexandru Mitriță a avut o performanță excelentă în partida cu Rapid, căreia i-a luat șansele la titlu. Aripa oltenilor i-a motivat pe colegii săi într-un spirit de luptător demn de filme, amenințându-i cu moartea pe craioveni.

Factor motivator, dar și factor decisiv contra Rapid

Mitriță a părut că a avut o vendetta personală cu rapidiștii, , patronul rapidist. După golul înscris de Ștefan Baiaram, de 1-1, Mitriță i-a încurajat pe colegii săi decisiv, care au renăscut, după cartonașul roșu al lui Houri.

„Suntem foarte fericiți pentru victorie, chiar dacă am suferit în primele 35-40 de minute. Am luat acel roșu, care ne-a trezit. Le-am spus că dacă pierdem în seara asta, o să îi omor. Am simțit să îi încurajez, să fim ca o echipa. S-a văzut că după acel moment eram sigur că o să câștigăm.

Poate asta aveam nevoie (n.r. cartonașul roșu al lui Houri), să fim mai răi. Când suntem cu un om în minus trebuie să alergăm și să ne batem mai mult. Ne-am bătut până la capăt.“, a spus Alexandru Mitriță, la conferința post-partidă.

Titlul, tot mai aproape de Craiova

Alexandru Mitriță a comentat și șansele Universității Craiova de a câștiga campionatul. Aripa oltenilor a spus că acesta este obiectivul său de la revenire, dar lucrurile trebuie luate ușor-ușor.

“Titlul a fost gândul meu de când am venit la Craiova. Am legat 2 victorii, trebuie să continuăm pe aceeași linie. Urmează meci greu în cupă și după mergem la București să luăm cele 3 puncte.”

Mitriță a vorbit și despre partida cu FCSB, cea care o poate menține sau îndepărta pe Craiova de titlu.: „Vom vedea dacă vom câștiga cu FCSB, am mare încredere în băieți că o vom face. Vom avea șanse reale la campionat, dar în seara asta ne bucurăm de acest meci. Suporterii au fost alături de noi. Ne bucurăm în seara aceasta și după ne gândim la meciul de la Galați.“, a mai adăugat atacantul oltenilor.

EURO 2024, un vis interzis pentru Mitriță?

Prestațiile lui Mitriță din acest sezon au adus și întrebarea vizavi de prezența sa în lotul naționalei. După o discuție cu selecționerul Iordănescu, olteanul a spus că selecționerul l-a lăudat pentru prestații.

„A fost o discuție privată cu Iordănescu. Mi-a zis să continui pe aceeași linie și răspunsul meu e mereu pe teren. S-a văzut și azi că sunt într-o formă bună.“, a spus acesta.

Întrebat de , Mitriță a fost extrem de clar în exprimare. Obiectivul său personal este convocarea la EURO, fiind motivația de a trage tare în Bănie.

„Nu vreau să mă repet. Da, vreau la EURO. Pentru asta muncesc în fiecare zi, fiecare meci, să avem rezultate la echipa de club. Dacă avem rezultate la echipa de club, avem șanse să ajung la EURO.“, a conchis olteanul la conferința de presă.