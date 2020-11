Alexia Eram, de urgență la spital. Fiica Andreei Esca, pe masa de operație. Ce a pățit noaptea trecută

Alexia Eram a ajuns de urgență la spital, după ce noaptea trecută s-a confruntat cu puternice dureri de stomac. Fata Andreei Esca va fi operată în cursul acestei zile, potrivit anunțului făcut chiar de ea.

Tânăra a mărturisit pe contul ei de Instagram că este foarte emoționată în legătură cu operația de apendicită la care va fi supusă pentru că este prima intervenție chirurgicală din viața ei în care va fi anesteziată complet.

Cu toate că teama este cât casa, Alexia speră ca totul să iasă bine, iar cei dragi sunt alături de ea în aceste momente.

Alexia Eram, operată de urgență

Azi noapte, fiica Andreei Esca abia a putut dormi din cauza durerilor abdominale insuportabile, iar la prima oră a dimineții gândul ei a fost că e musai să intre pe mâna doctorilor.

„Update-ul zilei de astăzi este că azi-noapte m-au durut foarte tare stomacul și burta și am făcut să îmi fac analize și ecografie și am apendicită, așa că mâine, la 09:00 dimineața sunt la spital ca să mă operez. Am emoții, pentru că este prima operație și prima anestezie generală, dar o să fie bine”, a mărturisit Alexia pe Instastory.

Familia și prietenii, alături de ea, chiar dacă nu pot fi în spital

Conform declarațiilor făcute de iubita lui Mario Fresh, aceasta ar trebui să fie la această oră în sala de operații, asta dacă nu s-a schimbat programul doctorului care are grijă de ea, căci pot avea loc câteva mici întârzieri.

După cum spuneam mai sus, familia și prietenii sunt alături de ea, chiar dacă nu vor putea să fie fizic aproape din cauza măsurilor anti-coronavirus. Aparținătorii și persoanele apropiate pacienților nu au voie să intre în spitale fără să fi efectuat un test Covid, conform protocolului medical valabil în aproape toate unitățile spitalicești din țară.

Există și câteva excepții, acolo unde sunt cazuri grave și e nevoie de ajutorul persoanelor apropiate, dar nu este deloc cazul Alexiei.

