Alimentele care se scumpesc cel mai mult înainte de Crăciun. Prețuri mai mari cu până la 20% pentru produsele adorate de români

Alimentul vedetă al sărbătorilor de iarnă, carnea de porc, s-ar putea scumpi necontrolat din cauza haosului de pe piața acestui produs. Fermierii cer autorităților un control asupra comerțului.

Alimentele care se scumpesc cel mai mult înainte de Crăciun

Haosul este generat de faptul că producția autohtonă de carne de porc acoperă doar 20% din necesarul de consum. Adică, din cele 37,5 kilograme de pe care le consumă anual un român, doar 7 kilograme sunt produse în țara noastră. Restul provin din import.

ADVERTISEMENT

Fermierii români reclamă un haos pe piaţa cărnii de porc şi solicită să fie un control asupra comerţului. ”Prețurile se stabilesc la raft, nu de către fermieri”, spune Ioan Ladoşi, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de carne de porc, citat de .

“Piața e jumătate piața comercială de unde orășenii se aprovizionează, și cealaltă jumătate unde se află porcii crescuți în gospodărie, iar asta va avea influență asupra prețului într-un mod clar și diferit.

ADVERTISEMENT

Spania e de departe pe primul loc, are cea mai mare producție și disponibilitate către export. Spania are supraproducție de carne de porc. Noi am cerut să fie un control asupra comerțului, problema e că nu există niciun fel de control.

În această vară a ieșit legea porcului, girată prin vot în parlament de ministru. Cerem doar să se respecte niște reguli, pentru că, în haosul de pe piața cărnii de porc, dacă nu avem reguli în contextul pestei porcine africane, la anul vom avea și mai puțini porci”, a mai declarat Ioan Ladoși.

ADVERTISEMENT

Ladoși mai spune că este posibil ca în perioada următoare să crească prețul pentru produsele din carnea de porc, întrucât și cererea este mai mare.

Coș de cumpărături cu 20% mai scump

Față de 2022, , per ansamblu, cu 20%. Asta înseamnă că românii vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar pentru masa de Crăciun. În plus, produsele tradiționale s-au scumpit cu aproximativ 30%.

ADVERTISEMENT

Astfel, o familie cu doi copii are nevoie de minimum 500 de lei pentru a acoperi toate cheltuielile pentru masa de sărbători. Iar dacă punem în coș preparate exotice sau fructe de mare, este nevoie de cel puțin 200-300 de lei în plus.