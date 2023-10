Alimentele pe care Adrian Enache le consumă cel mai des. A făcut o descoperire alimentară uluitoare: ”Nu are colesterol”

Adrian Enache este unul dintre cei mai apreciați artiști din România. Când vine vorba de rutina zilnică însă, acesta are doar anumite alimente pe care le consumă cel mai des. Totodată, el a dezvăluit și un secret neașteptat.

Alimentele pe care Adrian Enache le consumă cel mai des

Adrian Enache a fost invitat la emisiunea „Oracolul Vedetelor”. Cu această ocazie, el a vorbit despre alimentația de zi cu zi, dar și despre cea mai recentă descoperire pe care a făcut-o și care este de altfel și foarte sănătoasă.

ADVERTISEMENT

Artistul mănâncă doar mâncare gătită și de asemenea, adoră carnea de struț, având în vedere că nu are colesterol. O altă descoperire interesantă făcută de el sunt micii de struț.

Adrian Enache spun că sunt excepționali. De asemenea, acești sunt bine făcuți, carnea nu are colesterol, iar cantitatea nu este deloc una mare. Foarte rar artistul mănâncă feluri de mâncare ceva mai complexe precum carne de porc sau tochitură.

ADVERTISEMENT

Ce aliment deosebit a descoperit artistul

„În general îmi place să mănânc gătit, la cuptor, nu prăjeli. Îmi plac foarte mult cartofii la pungă, pentru că se frăgezesc așa bine și sunt ca și fierți, carnea de curcan o mănânc, pentru că este sănătoasă, mai prind câte o cărniță de struț, că este fără colesterol.

Am descoperit, de curând, micii de struț, care sunt excepționali. Dacă mănânci doi mici de struț, nu mai ai nicio problemă, nu îți vin nici pe gât înapoi sunt foarte bine făcuți, iar carnea, așa cum am spus, nu are deloc colesterol. Caut să mănânc lucruri fine și puțin. Puțin și bun, acesta este termenul cel mai potrivit pentru mine”, a povestit el, pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

. Adrian Enache spune că sunt momente în care nici nu are poftă de mâncare. Înainte să urce pe scenă spre exemplu, nu poate să mănânce.

Potrivit acestuia, e nevoie de câteva ore pentru ca mâncarea să se digere. Iar dacă el alege să cânte fix după ce a luat masa, nu se simte deloc confortabil. Tocmai din acest motiv, preferă să fie atent la aceste detalii.

ADVERTISEMENT

De asemenea și când face sport trebuie să fie echilibrat. După efort nu poate să bea și nici să mănânce. Astfel, se mai întâmplă să iasă în oraș după antrenamente, iar deși colegii săi comandă câte ceva, el pur și simplu nu are poftă de mâncare.