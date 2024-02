Alimentul adorat de români care e o bombă de vitamine și minerale. Puține persoane știu de efectul său uimitor

Alimentul adorat de români care e o bombă de . Puține persoane știu de efectul său uimitor. Nutrienții din compoziția sa sunt foarte importanți pentru menținerea oaselor puternice și sănătoase.

Produsul iubit de români care este plin de vitamine, fibre și minerale. Foarte puțini oameni cunosc care sunt proprietățile sale care nu sunt deloc puține la număr. Are o capacitate mare de a scădea nivelul colesterolului și al lipidelor din sânge.

De asemenea, poate reduce riscul de fracturi și conferă o bună dispoziție datorită vitaminei B6 din compoziția sa. Acesta este fasolea, indiferent că este vorba de cea uscată sau sub formă de păstăi. Toate tipurile de fasole au beneficii uriașe în organism.

Specialiștii sunt de părere că reprezintă o sursă bogată de proteine, esențiale pentru dezvoltarea și repararea țesuturilor din organism. În plus, este o alternativă ideală la sursele de proteine de origine animală.

Totodată, fasolea are o fibră care acționează precum un prebiotic prin promovarea creșterii bacteriilor intestinale benefice și îmbunătățirea producției de acizi grași în colon. Nutriționiștii mai adaugă că are fier pe bază de plante care are diverse roluri.

Fierul este esențial pentru dezvoltarea neurologică, funcționarea celulară, sinteza hormonilor și creșterea fizică. Experții în sănătate sunt de părere că produsul poate crește absorbia vitaminei C în organism, mai ales dacă este asociat cu ardei sotați.

Ce alte beneficii are fasolea pentru sănătate

Un alt beneficiu important pentru sănătate când vine vorba de fasole este faptul că are în compoziția sa o cantitate semnificativă de fibre solubile, printre care se numără beta-glucanul. Fibrele acestea au capacitatea de a lega colesterolul și de a facilita eliminarea sa.

De asemenea, fibrele formează o substanță vâscoasă în tractul digestiv care ajută la reducerea absorbției colesterolului din alimente și bilelor biliare. Alimentul poate contribui la scăderea nivelului de colesterol LDL (colesterolul ”rău”).

Produsul poate fi util și în lupta cu kilogramele în plus pentru că menține o greutate sănătoasă mulțumită conținutului ridicat de fibre și proteine. Fasolea previne fluctuațiile rapide ale glicemiei și stabilizarea nivelului de zahăr din sânge.

„Dacă ar fi să ne luăm după recomandările nutriționale, leguminoasele boabe trebuie să fie prezente în meniu de minimum 2 ori pe săptămână, indiferent că vorbim de fasole, mazăre, linte sau năut. Dar de bogăția în minerale știați?

Fiartă corect nu balonează, iar de îngrășat, îngrașă mai puțin decât pâinea, orezul sau cartoful. În schimb, fasolea scade colesterolul din sânge și are glucide ce se absorb lent (și cei cu diabet o pot consuma)”, scrie nutriționistul Mihaela Bilic pe Facebook.