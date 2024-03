Alimentul pe care e bine să-l consumi, seara, înainte de culcare. Mulți români nu știu că are un beneficiu considerabil pentru sănătate

Alimentul pe care este bine să-l consumi seara, înainte de culcare, deoarece are multe beneficii pentru sănătate. De ce este bine să-l incluzi în dieta ta?

Alimentul care ar trebui consumat, seara, înainte de culcare. Beneficiul de care puțini știu

Există anumite alimente foarte apreciate pentru gustul pe care îl au, însă puțini știu că printre acestea se numără și unele cu numeroase beneficii pentru sănătate.

De exemplu, de mulți. De altfel, gustul său picant atrage multe persoane, deoarece oferă prospețime, mai ales dacă este consumat sub formă de infuzie.

De asemenea, ghimbirul este un aliment prezent în multe diete. Se poate consuma proaspăt sau uscat, dar și sub formă de pulbere, pe lângă infuzie.

Uleiurile esențiale ale ghimbirului sunt cele mai îi oferă parfumul și gustul caracteristice. De exemplu, gingerolul îi oferă și multe dintre beneficiile pentru sănătate, având efecte antiinflamatorii și antioxidante.

În general, pentru a ameliora stările de greață și vărsăturile. Alimentul este util mai ales dacă astfel de simptome au legătură cu sarcina.

Cel mai simplu este să consumi ghimbirul sub formă de infuzie, înainte de culcare. Este foarte util la inducerea somnului, mai ales dacă nu poți dormi din cauza disconfortului gastric.

Trebuie doar să cureți și să tai rădăcina de ghimbir. Ai nevoie doar de două felii pentru fiecare ceașcă, iar între timp poți începe să încălzești apa într-un ibric.

Feliile de ghimbir se adaugă înainte ca apa să dea în clocot. După aceea, se lasă să dea în clocot, apoi se oprește focul și infuzia se lasă să stea până la 15 minute. Se toarnă într-o ceașcă, se strecoară și se consumă caldă sau o poți lăsa să se răcească, în funcție de preferințe, conform .

Ghimbirul are numeroase beneficii. Acesta poate ajuta și la golirea stomacului, fiind un aliment util în cazul indigestiei cronice. Favorizează eliminarea bacteriilor, precum și a altor microorganisme intestinale nocive.

Ce beneficii importate mai are ghimbirul

Acest aliment poate ajuta și la reducerea indicelui de masă corporală. Datorită potențialului de a contribui la creșterea numărului de calorii arse și la reducerea inflamației, ghimbirul are capacitatea de a influența pierderea în greutate.

Mai mult, ghimbirul poate să favorizeze pierderea în greutate. La persoanele supraponderale, acesta reduce raportul talie-șold și proporția în șold.

Ghimbirul este folosit adesea pentru răceli și gripe, mai ales dacă este consumat sub formă de infuzie. Poate contribui, totodată, la reducerea durerilor menstruale.

Un alt beneficiu pe care îl are ghimbirul este faptul că poate ajuta la contracția musculară și transmiterea impulsului nervos datorită mineralelor pe care le conține. Acest lucru îl face un aliment perfect pentru a combate spasmele și slăbiciunea musculară.

Ghimbirul mai ajută și la reducerea nivelurilor de insulină din sânge, dar și la îmbunătățirea mai multor factori de risc ai bolilor de inimă la cei care suferă de diabet de tip 2. Rezultatele au fost favorabile în ambele cazuri.

Potrivit lui Bonnie Taub, autoarea cărții “Read It Before You Eat It”, ghimbirul “susține sănătatea digestivă prin îmbunătățirea motilității gastrice și ajută la ameliorarea balonării și a disconfortului gastrointestinal prin reducerea producției de gaze.”

“De asemenea, are proprietăți anti-inflamatorii pentru a ajuta la susținerea sănătății inimii și la ameliorarea simptomelor de artrită”, a mai explicat Taub, notează .