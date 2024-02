Alimentul pe care Lidia Buble îl adoră, dar pe care nu are voie să îl consume. Artista se confruntă cu o afecțiune neplăcută

Alimentul pe care Lidia Buble îl adoră, dar pe care nu are voie să îl consume. Artista se confruntă cu o neplăcută. Fosta iubită a lui Răzvan Simion recunoaște că este o persoană pofticioasă legat de mâncare.

Produsul iubit de Lidia Buble, însă care îi provoacă simptome ciudate. Cântăreața nu are voie să îl mănânce, dar spune că merită

Produsul iubit de Lidia Buble, însă care îi provoacă simptome ciudate. nu are voie să îl mănânce, dar spune că merită fiecare bucățică. Vedeta nu poate renunța la acest aliment care este o gustare foarte sănătoasă.

ADVERTISEMENT

Are o dietă echilibrată și un regim alimentar de la care nu se abate sub nicio formă, dar cu toate acestea când are pofte nu și le refuză. Una dintre ele este la fistic, care din păcate, îi provoacă o alergie severă și imediată.

Dezvăluirea a fost făcută chiar de îndrăgita artistă care a subliniat că nu regretă deloc atunci când gustă din semințele de fistic. Acestea conțin grăsimi sănătoase, proteine, fibre și antioxidanți, ideali pentru organism.

ADVERTISEMENT

„Deși am intoleranță la fistic stiți că în 5 minute o să am limba cât casa și o să mă irit maxim, dar merită”, a spus Lidia Buble pentru . Vedeta a dezvăluit și cum arată meniul său zilnic.

Cum se manifestă alergia la fistic pe care o are Lidia Buble

Alergia la fistic pe care o are Lidia Buble se manifestă prin mai multe simptome neplăcute. În primul rând, persoanele care consumă acest aliment se aleg cu prurit și umflături în gură și în jurul gurii. Limba sau fața, se umflă, de asemenea.

ADVERTISEMENT

În al doilea rând, pot apărea erupții cutanate, roșeață și urticarie pe piele. Sunt foarte multe persoane care au probleme respiratorii, printre care se numără tusea, strănutul, congestia nazală, dificultăți în respirație sau senzația de apăsare în piept.

Greața și vărsăturile sunt alte simptome care pot apărea. În plus, Lidia Buble se poate confrunta cu durere abdominală, crampe sau disconfort atunci când mănâncă fistic, deși alergologul nu îi recomandă asta.

ADVERTISEMENT

Cele mai severe cazuri sunt legate de o reacție anafilactică, o reacție alergică gravă care necesită asistență medicală de urgență. Dificultățile severe în respirație, scăderea tensiunii arteriale și pierderea conștienței nu trebuie trecute cu vederea.

Lidia Buble, detalii despre stilul său de viață

Lidia Buble a venit cu câteva detalii despre stilul său de viață, precizând că este aproape vegetariană. În afară de pește nu mănâncă carne deloc. În fiecare zi are în farfurie salate, pește, paste și supă cu tăiței de casă, primiți de la mama sa.

„Dacă de mică am fost sportivă, cred că, și în momentul de față, am o disciplină bine pusă la punct. Am grijă să mănânc sănătos, să îmi fac rutina de îngrijire facială pentru a fi, mai tot timpul, cu tenul aerisit și curat.

Am reînceput ședințele la sală și, de nelipsit în programul meu, masajul cu bambus. În plus, am o energie și doză mare de a-mi surprinde publicul cu și prin muzica mea, încât e un must să fiu în cea mai bună formă a mea.

În rest, ca și dulce, atunci când am un cheat day, mă delectez cu o plăcintă cu mere sau… jeleuri!”, a mai spus Lidia Buble, pentru aceeași sursă. Cântăreața are o greutate care oscilează la circa 50 de kilograme.