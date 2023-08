Alina Laufer, dezvăluiri neștiute despre încercările vieții și relația cu Ilan: ”Obosită în fiecare zi”

Alina Laufer este o femeie foarte pozitivă. A depășit toate momentele grele din viața ei și este de părere că te poți obișnui cu orice. De la cele 8 mutări din ultimii 10 ani până la toate eforturile de a avea gemenii, Alina Laufer a privit totul cu optimism.

Alina Laufer, dezvăluiri despre viața și încercările trăite până acum

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Alina Laufer ne povestește despre încercările din viața ei. Mărturisește că s-a obișnuit cu orice și a învățat de la soțul ei să nu se mai lege de lucrurile materiale.

Mărturisește că nu a fost niciodată o mamă panicată și că nu a avut niciodată vreun ajutor în creșterea copiilor, în afară de soțul ei. Alina Laufer își aduce aminte că pasiunea pentru gătit a descoperit-o când era foarte mică și că la 15 ani s-a îndrăgostit prima dată, spre disperarea mamei sale.

Timp de 10 ani a încercat să facă copii alături de Ilan și, până la urmă, în viața lor au apărut gemenii Nathaniel și Davina.

Alina Laufer: “Te obișnuiești cu orice”

Alina Laufer este căsătorită de 10 ani cu Ilan Laufer. În acest timp s-au mutat de 8 ori, de două ori numai în America. Frumoasa fostă prezentatoare mărturisește că a învățat, de la soțul ei, să nu se cramponeze de lucrurile materiale. Alina ne spune ce fel de soț și tată este Ilan Laufer.

“Nu ne-am planificat, pur și simplu asta a fost viața. A trebuit atât cu casa, cât și cu țara. În America, de exemplu, ne-am mutat de două ori. Nu e atât de complicat atunci când te obișnuiești cu o rutină. Ne-am dorit de fiecare dată să fie căminul nostru acolo unde ne mutăm. O singură dată ne-am mutat știind că nu vom sta foarte mult acolo, în rest am fost foarte hotărâți să ne facem un cămin.

De la Ilan am învățat să nu ne cramponăm atât de mult de lucrurile materiale. Te obișnuiești cu orice, copii s-au adaptat. Karina s-a mutat de mai multe ori, gemenii prima dată la 8 luni.

Din punctul meu de vedere, este foarte bun. Îți dai seama că nu ne-am fi înțeles așa de bine dacă nu era. Mă ajută foarte mult cu copiii, asta este domeniul în care el excelează. De gătit nu gătește decât grătar, dar m-aș enerva teribil să gătească pentru că, atunci când intră în bucătărie, face dezastru.

Tot timpul trebuie să fie cineva pe lângă el să-i dea totul la mână. Bucătăria e domeniul meu, îmi place foatte mult să gătesc. Cu copiii este un tată exemplar, știe să facă absolut orice. Suntem cot la cot în creșterea copiilor”, spune Alina Laufer, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“La noi în familie există o ierarhie foarte bine determinată”

Nu este ușor când ai 3 copii, așa că Alina și Ilan Laufer au descoperit o metodă prin care să poată evita confictele. Aflăm și cum s-a convertit Alina la iudaism, cât de lung este procesul și, mai ales, de ce a făcut-o.

“În primul rând trebuie să ai grijă să nu existe foarte multe conflicte, să le previi mai mult decât să le aplanezi. Să iei lucrurile ușor. Dacă unul dintre soți este nervos celălalt trebuie să cedeze, să se facă nevăzut pentru o perioadă de timp. La noi în familie lucrurile așa funcționează. Dacă îl văd pe Ilan nervos, dacă are o zi mai încărcată, încerc să mă fac cât mai mică.

Știu că, indiferent de situație, pot să cad în mijlocul unei crize de nervi și atunci, cel mai bine, este să-i dau spațiu. La noi în familie există o ierarhie foarte bine determinată. Ilan este capul familiei și deciziile lui se respectă automat, iar din punctul meu de vedere mă știu toți, îmi știu cerințele.

La iudaism nu m-am convertit de dragul soțului, ci pur și simplu pentru că eu cunosc foarte multe lucruri despre religie. Am fost pasionată de mică să înțeleg, îmi place foarte mult istoria. Cunoscând și Vechiul și Noul Testament, de drag mă convertesc. Spun asta pentru că, în continuare, sunt într-un proces de convertire”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Alina Laufer.

“Sunt obosită în fiecare zi”

Cum este mama Alina ne spune chiar ea. Din prima căsătorie, cu Jorge, o are pe Karina. Împreună cu Ilan Laufer are gemenii, pe Nathaniel și Davina, în vârstă de 2 ani și jumătate. Pentru că prima fată a fost foarte cuminte, Alina mărturisește că nu a știut niciodată ce înseamnă panică. De asemenea, soții Laufer au decis să-și crească copiii fără niciun ajutor, dar reușesc să aibă timp și pentru ei.

“Cine mă cunoaște știe că panica nu mă caracterizează. Nici la Karina, pentru că eram mai tânără și a fost un copil extrem de cuminte. La gemeni nu am fost panicată nici când am trecut printr-o . Am considerat că, dacă Dumnezeu mi i-a dat, orice situație se poate depăși. În general, eu zic că am sânge rece și pot gestiona orice situație. Ilan se panichează mai mult decât mine.

Ne ocupăm amândoi de copii. Nici eu nici Ilan nu suportăm ideea de ajutor. Poate bunicii, dar nu prea îi avem aproape. Pe cineva în casă nu aș putea să-mi aduc. Suntem genul de părinți care preferăm să le dăm noi educație, să știm exact ce se întâmplă. De la un an merg la creșă, s-au dezvoltat foarte bine, suntem foarte recunoscători cadrelor didactice.

Sunt obosită în fiecare zi, îmi doresc să mă trezesc mai târziu dimineața sau să adorm mai devreme seara. Nu am plâns de oboseală, pare o binecuvântare să cresc copii. Când e mai greu zic `Doamne, eu i-am vrut, vreau să mă bucur de fiecare moment`. Karina face 15 ani în noiembrie și nu știu cum au trecut anii”, mai spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Alina Laufer.

“M-am îndrăgostit în clasa a 9-a, spre disperarea mamei”

Mamă full time, Alina Laufer arată impecabil. Mărturisește că, de sunt copii sănătoși la la școală sau grădiniță, merge zilnic la sală. Nu reușește să ajungă la cosmetică sau la tratamente corporale și, uneori, ține o dietă severă, dar rar. Alina rememorează perioada liceului și își aduce aminte de prima dragoste din viața ei.

“Eu am absolvit liceul ‘Mihai Viteazul’ din București, a fost dorința supremă a mea și mamei mele. Îi sunt foarte recunoscătoare pentru că m-a îndrumat așa. Mi-am făcut acolo prieteni pe viață. A fost un mediu foarte bun în care să mă dezvolt.

La început am fost puțin mai timidă, dar apoi am câștigat concursul de Miss Popularitate și am avut o viață socială foarte activă și frumoasă. Am terminat liceul cu cea mai mare notă la bac, a fost chiar o surpriză.

Prima dată m-am îndrăgostit în clasa a 9-a, de un băiat de la mine din liceu, care era cu un an mai mare, spre disperarea mamei. Nu era cel mai bun băiat pentru mine, dar m-a ținut foarte puțin. Am fost mereu o persoană destul de matură și am înțeles de ce am nevoie în următoarele relații”, mărturisește Alian Laufer.

“La 10 ani am făcut niște biscuiți”

Alina Laufer spune că primii bani a început să-i câștige în facultate. Dădea meditații sau era profesor suplinitor. Aflăm de când a apărut pasiunea pentru gătit și aflăm ce alte pasiuni ‘ascunse’ mai are frumoasa fosta prezentatoare.

“Pasiunea mea pentru gătit a început de când eram mică, stăteam în bucătărie lângă mama și bunica. De fiecare dată când găteau ceva eu eram acolo. Indiferent că puneau murături sau făceau torturi, eram acolo. Primele lucruri pe care le-am făcut au fost la 10 ani, niște biscuiți, limbi de pisică. Mă învățase bunica să fac găluști pentru supă, le făceam mai bune atunci decât acum. În liceu găteam pentru toată lumea. Acum îmi place tot ce înseamnă să coc, de la pâine la plăcinte, mă pasionează foarte tare capitolul acesta.

Eu croșetez, îmi place absolut orice implică lucrul manual. Croșetez destul de bine, pot să fac orice, trebuie doar să am timp. Când era Karina mică i-am făcut mărțișoare, cele mai tari au fost, le-am vândut la târg” declară Alina Laufer, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Timp de 10 ani de zile eu și Ilan nu am putut avea copii”

Alina mărturisește că nu are regrete și că orice greșeala făcută a adus-o în punctul unde este acum. Aflăm care a fost cel mai greu moment din viața ei și ce sfaturi și-ar da, dacă ar fi posibil așa ceva.

“Au fost perioade în care s-au suprapus mai multe momente grele. Când s-a destrămat căsnicia cu fostul soț a murit și bunica mea cu care stăteam în casă. Atunci am avut o perioadă destul de neagră. Am o atitudine foarte pozitivă asupra vieții și sunt foarte norocoasă. Sunt momente grele care vor urma, de aceea mă rog în fiecare zi pentru viața părinților mei. Acelea sunt momentele la care nici nu vreau să mă gândesc.

Dacă m-aș întâlni cu mine, mică, mi-aș spune să stau liniștită. Să nu mă panichez și să nu mă stresez că o să am o viață minunată, o să am copii superbi. Timp de 10 ani de zile eu și Ilan nu am putut avea copii. Dacă m-aș vedea cu mine de atunci mi-aș spune să stau liniștită, că voi avea copii. Aveam momente când mă apuca disperarea și mă gândeam când o să se întâmple, dacă se va întâmpaă. Ar fi singurul moment în care m-aș întoarce să-mi dau liniște”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Alina Laufer.