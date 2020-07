Alina Pușcaș a slăbit 6 kilgorame în 9 zile cu ajutorul unei diete minune. Cum a fost posibil? – Video

View this post on Instagram

For all my diet friends! 🤘🤘🤘 Am terminat dieta acum 1 luna. Mananc normal, 3 mese pe zi, cantitati decente (nu ciugulesc intre mese) , evit sarea in continuare , mananc de 2 ori pe saptamana dulciuri si paste fainoase, apa plata in jur de 3 l pe zi si…am adaugat sport (cam 400 abs /zi – pt cei ce m-au intrebat deja) in special Home Training 30 min. Cam atat 😉🎉☀️🤘 We can do it, Moms or Not! #diet #friends #happy #happymom #sixpack #body #shape

A post shared by Alina Puscas – Stoenescu (@alina_puscas_) on Jul 19, 2020 at 2:53am PDT

