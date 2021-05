Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, se iubește de ceva vreme cu un milionar american pe care l-a cunoscut în Miami.

După cinci ani de când s-a mutat în Miami, Alina Vidican a decis să își prezinte iubitul, un milionar american cu care, pare-se, a făcut afaceri serioase până acum.

Alina Vidican are o relație cu un milionar american, proprietarul unei afaceri de succes din Miami pe care l-a cunoscut, culmea, în momentul în care investea o sumă frumușică de bani într-o mașină, un Ferrari de 200.000 de euro. Iar Claude, așa cum îl cheamă pe bărbatul de 46 de ani de care este îndrăgostită până peste cap Alina Vidican, i-a făcut, pare-se, o reducere serioasă la achiziționarea mașinii.

Alina Vidican s-a logodit cu milionarul american

”S-au cunoscut în momentul în care Alina a cumpărat mașina. S-au plăcut, au început să iasă împreună, iar apoi totul s-a transformat într-o relație serioasă”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, o sursă foarte bine informată despre viața Alinei Vidican de la Miami.

Mai mult decât atât, între cei doi sunt și o serie de asemănări, amândoi fiind divorțați, amândoi trecând printr-o despărțire dificilă. ”Claude este brazilian la origine, e născut în Sao Paulo. A fost căsătorit câțiva ani, a divorțat, și s-a stabilit în Florida”, ne-a spus sursa noastră, asemănarea cu viața de după divorț a Alinei Vidican fiind evidentă, ea locuind în Miami după despărțirea oficială de Cristi Borcea.

Culmea, acum aproape 2 săptămâni, cei doi au decis să își oficializeze relația, iar Claude, romantic peste măsură, a cerut-o în căsătorie pe Alina Vidican. Iar Alina Vidican, ne-a dezvăluit sursa noastră, a acceptat fără să stea pe gânduri, mai ales că, în prealabil, vorbise și cu fostul ei soț, Cristi Borcea, cel cu care are doi copii.

Alina Vidican i-a cerut părerea lui Cristi Borcea

”Alina i-a cerut părerea lui Cristi Borcea, așa cum e normal, având în vedere că sunt, împreună, părinții a doi copii. Cristi nu s-a opus, i-a spus doar să fie atentă și să cumpănească bine decizia și să fie atentă la relația lui Claude cu cei doi copii ai lor”, a mai precizat sursa FANATIK.

În altă ordine de idei, mai susține sursa noastră, Alina Vidican este, cu adevărat, îndrăgostită de milionarul american. ”Claude a cucerit-o cu felul lui de a fi, a dus-o la cursele la care participă ca pilot al firmei. Ea a fost încântată de adrenalină, sunt lucruri pe care nu le-a mai făcut niciodată, iar acum simte cu adevărat că se poate bucura de viață”, ne-a precizat sursa FANATIK.

Alina Vidican, amendată în Ferrari-ul cumpărat de la milionarul cu care e logodită

Alina Vidican a trecut, în urmă cu doi ani, prin momente cât se poate de neplăcute după ce a reușit să colecteze două amenzi de circulație – pe când conducea Ferrari-ul cumpărat de la Claude – într-o singură săptămână, fosta soție a lui Cristi Borcea ajungând chiar și în fața procurorilor pentru contravențiile făcute, fiind la un pas să se aleagă cu un dosar penal pentru conducere imprudentă și depășirea vitezei maxime admise.

Din fericire pentru ea, după ce a plătit amenzile – unele serioase chiar – fosta soție a lui Cristi Borcea a scăpat de dosarul penal.

Alina Vidican s-a logodit în plin doliu

Alina Vidican a trecut, la sfârșitul anului trecut prin clipe cumplite după ce tată ei s-a stins din viață din cauza unei boli cumplite, un cancer care a recidivat și care, din păcate, a fost descoperit mult prea târziu, medicii fiind neputincioși în fața bolii care l-a măcinat pe bărbat.

Cu toate acestea, Alina Vidican, chiar dacă nu a trecut nicio jumătate de an de la tristul eveniment, a decis să se logodească, data de 26 aprilie fiind una pe care, probabil, nu o va uita niciodată, mai ales că milionarul Claude a cerut-o de soție cât se poate de romantic și i-a dăruit o bijuterie superbă drept inel de logodnă.

Alina Vidican a divorțat de Cristi Borcea

Alina Vidican are 37 de ani și este mama a doi copii pe care-i are cu Cristi Borcea: Alexandru (9 ani) și Gloria (6 ani). Cei doi au divorțat acum cinc ani, în momentul în care s-a aflat că Cristi Borcea are o relație cu Valentina Pelinel, femeia de care, de altfel, este îndrăgostit până peste cap și alături de are are deja 3 copii.

După divorț, Alina Vidican a decis să se mute la Miami, loc în care are grijă de cei doi copii ai săi și se ocupă de una dintre afacerile lui Cristi Borcea, restaurantul situat în zona de lux a orașului din Florida.