„Am rămas impresionat”. Un român din Uzbekistan, sugestie pentru SuperLiga: „Nu au regula U21, dar promovează jucători”

Mihai Roman II joacă la Neftci Fargona în Uzbekistan și chiar a început să marcheze goluri pentru trupa din Asia Centrală. Atacantul Român a dezvăluit într-un interviu pentru FANATIK ce soluție au găsit uzbecii pentru dezvoltarea tinerilor talente din țară.

Mihai Roman II, despre nivelul fotbalului din Uzbekistan: „Am rămas impresionant”

Faptul că a jucat deja pentru FC Botoșani și Petrolul Ploiești în sezonul 2023-2024 l-a împins pe Mihai Roman II să joace într-un campionat de pe un alt continent. , o destinație nu prea cunoscută pentru fotbaliștii români.

Mihai Roman II spune că nivelul fotbalului din Uzbekistan este mult mai puternic decât a crezut inițial și chiar îl compară cu cel din SuperLiga. Acesta a dezvăluit și modalitatea prin care sunt promovați tinerii jucători în campionat.

Cum te-ai adaptat în cele două luni petrecute în Uzbekistan?

– M-am adaptat destul de bine în Uzbekistan. Am semnat când echipa era în cantonametul din Turcia și știam deja cum este, am fost de multe ori cu echipele din România și eram familiarizat. M-a ajutat foarte mult că l-am găsit la echipă și pe Cătălin Carp.

Are cetățenie românească și moldovenească, m-a ajutat foarte mult pentru că vorbește rusă și pentru mine a fost super să îl găsesc aici. Prima experiență a fost în cantonament, care a fost destul de lung. Băieții trebuiau să facă trei cantonamente, dar le-au făcut legat cu o pauză între ele. Au stat 44 de zile în total, dar eu nu am prins toată perioada.

Este ceva diferit în pregătirea lor față de ce ai făcut până acum?

– Am jucat mai multe meciuri amicale, aveam două zile cu câte două antrenamente pe zi, una cu un joc amical și altă zi liberă. La trei zile aveam un joc amical.

Cum e fotbalul din Uzbekistan?

– Să știi că am rămas plăcut impresionat. Nu mai aveam posibilitatea să joc în Europa pentru că am jucat la Botoșani și Petrolul, iar când am auzit prima dată de Uzbekistan m-am gândit că nu poate să fie un nivel foarte bun, m-am gândit că poate să fie un nivel mai slab, însă fără să știu ce este.

Când am ajuns aici și am început să mă pregătesc, să joc în meciurile oficiale mi-am dat seama că este un nivel destul de ok, chiar se aseamănă cu cel din România. Sunt echipe destul de bune, chiar am rămas impresionat.

Obiectivul nostru sunt locurile 1-3, adică să ne batem sus la campionat. Am fost pe primele locuri în primele etape până în ultima etapa când am pierdut în deplasare. Chiar în etapa trecută am reușit să marchez, a fost primul gol oficial și prima pasă de gol.

Sunt adversari mai grei decât în SuperLiga?

– Nivelul este asemănător, majoritatea echipelor au șase străini și majoritatea au o calitate destul de bună. Majoritatea străinilor sunt și fundași centrali, dacă tot m-ai întrebat. Sunt adversari buni, redutabili.

Un român din Uzbekistan, sugestie pentru SuperLiga: „Nu au regula U21, dar promovează jucători”

Pe ce loc e fotbalul în Uzbekistan?

– Cred că este pe primul loc, deoarece în ligă au o echipă care se numește Olimpik. Formează jucători pentru naționala U23, care este la Cupa Asiei și s-a calificat în semifinale. Echipa este singura echipă care ne-am bătut în campionat.

Au doar jucători U23, toți sunt U23 și majoritatea sunt pentru naționala U23 și naționala mare. Nu au regulă de U21 cum avem în România, dar au o echipă sponsorizată de Comitetul Olimpic și formează jucători.

Este o soluție și pentru SuperLiga…

– Din punctul meu de vedere este o soluție mult mai bună decât avem în România. Să fie o echipă doar U23 unde se formează jucători. Antrenorul de la Olimpik este și antrenorul naționalei U23. Nu sunt doar jucători de la Olimpik luați pentru naționala u23 și noi avem luați doi jucători. Cred că sunt pe primul loc ca și fotbal.

Nu am mai jucat meciuri oficiale de campionat în perioada Cupei Asiei, ci doar meciuri de Cupă, pentru că majoritatea echipei au jucători convocați.

Lumea vine pe stadion în Uzbekistan?

– Da, să știi că avem o echipă de tradiție cu cinci campionate câștigate și noi la meciurile de acasă jucăm cu cel puțin 7.000 sau 10.000 de oameni. Când jucăm derby-uri se umple stadionul, se duce în 20.000, avem susținerea fanilor noștri.

„Le țin pumnii celor de la Botoșani și Petrolul, mi-aș dori să nu aibă emoții”

Cum e viața pentru tine în Uzbekistan, ești și cu familia?

– Sunt singur, este ok. Nu prea am activități ieșite din comun, antrenament și acasă. Fergana este un oraș ok, este bine că am și aeroport internațional aici. Pentru mine este bine că sunt liniștit, mai ales după perioada Petrolul. Este bine că am venit aici, joc meci de meci, mă bat la campionat și salariile sunt la zi.

Mi-am dorit să găsesc o echipă la care să joc în continuare, având în vedere că eram restricționat pentru că jucasem deja pentru două echipe.

Te mai uiți la fotbalul din România?

– Chiar îl urmăresc, am un post pe care prind toate canalele din România. Nu pot să stau deoparte, mă uit la foștii colegi. Le țin pumnii celor de la Botoșani și celor de la Petrolul, mi-aș dori să nu aibă emoții cu retrogradarea.

Ce părere ai despre Universitatea Craiova, cum vezi lupta pentru cupele europene?

– Este o luptă în trei între Craiova, CFR și Farul. are o formă bună, dar cred că se va bate la primele locuri Craiova. Au schimbat antrenorul, domnul Costel Gâlcă a venit cu un suflu nou și vor face lucruri bune împreună.