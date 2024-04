“Am refuzat 3.000 de oferte ca să joc la Real Madrid”. Eroul spaniolilor va fi adversarul României la EURO 2024

, Manchester City și a avut în portarul ucrainean Andriy Lunin îngerul păzitor al echipei.

Opt parade salvatoare, două penaltyuri apărate

Goal-keeperul de 25 de ani a făcut un meci extraordinar, marcat de opt parade salvatoare și două penaltyuri apărate, care au făcut din el omul meciului.

Lunin s-a apropiat de propriul record, consemnat la 13 februarie 2024, când a avut nouă intervenții decisive, în meciul cu RB Leipzig, câștigat greu de Real Madrid, cu 1-0.

Andryi Lunin este cel mai bune exemplu de investiție făcută de o echipă mare. Real l-a cumpărat de la Zorya Luhansk, în 2018, pentru 8,5 milioane de euro.

“Toată lumea ştie că am avut 3.000 de oferte pe care le-am refuzat pentru a ajunge la Madrid. Era visul meu să joc la Real, nu am venit aici pentru bani. Am spus-o jurnaliştior din ţara mea că sunt fan Real Madrid de mult timp”, a declarat Lunin, acum șase ani, când a fost prezentat de Real Madrid.

Portarul, care avea atunci 19 ani, jucase două sezoane în prima ligă din Ucraina. Format de Metalist Harkov, Lunin s-a transferat la Dnipro, unde a jucat un an. Din cauza unor nereguli financiare, echipa a fost retrogradată în liga a treia, iar fotbaliștii au plecat liberi. Așa a ajuns la Zorya Luhansk, unde a prins un sezon bun și a debutat la naționala Ucrainei, într-un amical cu Arabia Saudită.

N-a avut loc de fiul lui Zinedine Zidane

Lunin a fost remarcat de scouterii lui Real Madrid, dar n-a avut loc la prima echipă, unde apărau Courtois și Keylor Navas, iar al treilea portar era Luca Zidane, unul dintre cei patru băieți ai lui Zinedine Zidane.

“Acum nu mă gândesc să devin primul portar. Mi-aş dori să fiu cât mai repede, însă cel mai mult vreau să rămân mulţi ani aici şi să câştig Liga Campionilor cu această echipă”, a mai spus Andriy Lunin, după transferul la Real.

În următorii doi ani n-a fost loc pentru el la Real Madrid, drept pentru care a plecat împrumutat la Leganes, Valladolid și Oviedo, dar numai la ultima a apărat constant. Pe Lunin l-au ținut însă în viață prestațiile de la națională. A fost desemnat cel mai bun portar al Cupei Mondiale U20 și a început să fie chemat constant la naționala mare a Ucrainei.

S-a supărat când Real l-a transferat pe Kepa

Deși acum e eroul Realului, nu se poate spune că madrilenii au avut încredere totală în el. A fost momentul în care Lunin a vrut să plece, nemulțumit că în cinci ani apărase doar 17 meciuri. Avea ofertă de la Manchester United, dar clubul a refuzat orice discuție.

În timp, ucraineanul a câștigat duelul cu Kepa și a suplinit cu brio absența lui Courtois. Pentru prestația sa de aseară, Marca i-a acordat nota 10, iar soția sa transmis un mesaj scurt în limba spaniolă: ”El numero 1, lo de siempre (n.r.- Numărul 1, ca de obicei)”. Anastasiia Tomazova este cea mai aprigă susținătoare a fotbalistului, făcându-și publică de multe ori nemulțumirea vizavi de faptul că Andryi nu apără la Real.

Lunin mai are contract cu Real până în 2025, dar clubul ar vrea să-i prelungească angajamentul cu cel puțin încă un sezon, chiar înainte de EURO 2024. Unde fotbalistul va apăra poarta Ucrainei, primul meci fiind cu România, la 17 iunie, pe Allianz Arena din Munchen.